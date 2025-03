Genova. Con la fine di marzo torna, come da tradizione, il cambio ora e l’ora legale. Nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, intorno alle due di notte, le lancette dell’orologio e i dispositivi digitali dovranno essere spostati un’ora avanti.

Cambio ora marzo 2025: orologi avanti o indietro?

Orologi spostati avanti, dunque, con conseguente perdita di un’ora di sonno. In cambio sino a ottobre si avrà un’ora di luce naturale in più, con l’obiettivo di risparmiare energia e di sfruttare al meglio la luce solare disponibile durante le serate più lunghe dei mesi primaverili ed estivi.

Perché è nata l’ora legale

L’ora legale è nata proprio per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi. L’Italia l’ha adottata per la prima volta durante nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. Si tornerà all’ora solare soltanto il prossimo 27 ottobre, tra sette mesi, ma negli ultimi anni diverse associazioni hanno chiesto di rendere permanente l’ora legale e di non tornare più, appunto, all’ora solare, per mantenere i benefici sopratutto in termini di risparmio di energia.

Come fatto notare dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che insieme a Consumerismo No Profit ha lanciato una perdizione ad hoc, l’adozione dell’ora legale permanente consentirebbe di risparmiare in Italia 720 milioni di kwh, equivalenti a un risparmio in bolletta di circa 180 milioni di euro l’anno.