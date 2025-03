Calcio a 5, la CDM Futsal si impone sul Modena Cavezzo: una vittoria che vale il terzo posto solitario

Campo Ligure. E’ una splendida CDM quella che, in meno di 24 ore, mette 6 punti in classifica. Dopo la vittoria a tavolino decisa dal Giudice Sportivo per la gara del 14 febbraio non disputata per la mancata presentazione della Leonardo, i ragazzi di Hugo de Jesus battono per 4-2 il Modena Cavezzo e si arrampicano al terzo posto in classifica, sfruttando anche lo stop imposto all’Olympia Rovereto dal Cesena.

Si gioca a Modena, nonostante il calendario indichi la CDM come padrona di casa, tutto perché all’andata le due squadre si accordarono per l’inversione di campo. Hugo de Jesus si affida al quintetto iniziale composto da Politano, Ortisi, Avellano, Ricci e Boaventura. Risponde il Modena con Juninho, Amarante, Aieta, Campo e Dudu Costa. La prima occasionissima arriva quando ancora non è finito il primo giro delle lancette, con Ortisi che da ottima posizione trova lo scavetto sull’uscita dell’ex Juninho ma la palla si stampa sulla base del palo. Dopo un brutto pericolo scampato sul contropiede del Modena, la CDM va ancora vicina al vantaggio con la botta di Boaventura che chiama Juninho al primo grande intervento del match. Al 3’ tocca ad Avellano testare i riflessi del portiere gialloblù: rasoiata col mancino a incrociare sul secondo palo e piede provvidenziale per sventare in angolo.

Al 5’ il Modena si fa vedere dopo aver riconquistato palla sul palleggio errato della CDM: Cuomo può tagliare deciso verso la porta di Politano e calciare ma lo stesso portiere genovese riesce a toccare quel tanto che basta per mettere in angolo. E’ la CDM però a tenere il pallino del gioco. Al 9’ Ortisi si libera benissimo in area aggirando l’avversario ma poi si presenta al tiro in precarie condizioni di equilibrio e, col mancino, allarga troppo la mira e non inquadra lo specchio, graziando il Modena. Poco dopo è Da Silva a cercare e trovare lo spazio giusto per scaricare un destro indirizzato verso l’incrocio dei pali ma Juninho è attento e smanaccia in angolo.

Al 15’ si fa rivedere ancora Da Silva che, dalla sua mattonella sulla fascia destra, rientra e scarica col mancino ma il suo tiro viene alzato sopra la traversa da un Juninho sempre attento. Al 17’ arriva un’altra ottima occasione per la CDM: gran palla filtrante di Da Silva a premiare l’incursione di Foti che si presenta solo davanti a Juninho ma spara sul portiere in uscita. La palla torna fra i piedi del numero 69 che deve allargarsi e il suo tiro finale coglie la faccia esterna del palo.

Meno di un giro di lancette e la CDM mette a referto il terzo legno del primo tempo, sul missile terra-aria scagliato da Da Silva che supera Juninho ma si stampa sul palo. Ma non è finita qui, perché pochi secondi dopo è la traversa a dire no ai ragazzi di De Jesus, che devono così tornare negli spogliatoi a bocca asciutta e potendo sicuramente recriminare un po’ con la buona sorte.

La ripresa si apre esattamente come si era chiuso il primo tempo, con la sfida a distanza fra Da Silva e Juninho: prima con un gran tiro rasoterra del brasiliano della CDM che trova la risposta da par suo del portiere che, con la punta delle dita, sventa in angolo, poi qualche minuto dopo con la botta dalla destra che Juninho alza ancora in angolo. Al 6’ il Modena rompe l’assedio con Campo che recupera palla e calcia ma Politano si fa trovare pronto e, in due tempi, riesce a neutralizzare. Finalmente al 10’ la CDM riesce a spaccare l’equilibrio: ancora Da Silva al tiro dalla destra, deviazione decisiva del Gallo Ortisi sul secondo palo e palla che s’insacca alle spalle di un incolpevole Juninho.

Al 12’ è però il Modena a mettere i brividi, con Dudu Costa che riesce a portare a spasso la difesa avversaria ma sul suo tiro trova un grandissimo Politano che si accartoccia e para a terra. La beffa per i ragazzi di De Jesus arriva poco dopo quando Lozano riesce a mettere il piede su un pallone rilanciato lungo dalla difesa gialloblù, anticipando l’uscita di Politano e mettendo in rete l’1-1. La doccia fredda arriva al 15’ quando la rasoiata di Ben Saad s’infila a pochi millimetri dal primo palo per il vantaggio del Modena. La CDM non ci sta e si gioca subito la carta del portiere di movimento, raccogliendo immediatamente i frutti. Alla prima azione, Ortisi tiene in campo un pallone che sembra impossibile, irrompe Foti e scaraventa in fondo al sacco il 2-2. Una manciata di secondi dopo, poi, Boaventura s’inventa la rete del 3-2 con una gran botta dalla lunghissima distanza che fulmina Juninho. In meno di un minuto, la CDM passa dall’inferno al paradiso.

Ora tocca al Modena Cavezzo provare a sfondare con l’uomo in più ma la ciliegina sulla torta la mette ancora Andrea Ortisi che, appena scoccato l’ultimo minuto di gara, difende palla alla perfezione, aggira la marcatura dell’avversario e batte Juninho con un sinistro chirurgico che vale il 4-2 finale.

Il tabellino:

MODENA CAVEZZO: Amarante, Storchi, Sansone, Dudu Costa, Ben Saad, Cuomo, Juninho, Aieta, Campo, Rondini, Aligante, Lozano. All. Checa.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Parodi, Bevegni, Ricci, Zanello, Foti, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Conti di Ancona e Viviani di Nocera Inferiore – CRONO: Cortese di Bologna.

RETI: 30.04 Ortisi, 32.40 Lozano, 35.20 Ben Saad, 35.45 Foti, 36.08 Boaventura, 38.55 Ortisi.

Ammoniti Ortisi a 12’07, Foti a 24’05.