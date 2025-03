Cagliari-Genoa, trasferta vietata per i tifosi liguri: la disposizione del prefetto per “sicurezza e ordine pubblico”

Genova. Niente trasferta a Cagliari per i residenti in Liguria e quindi, di fatto, per i tifosi genoani. Questo è quanto stato deciso oggi dal prefetto del capoluogo sardo Giuseppe Castaldo che ha emesso il relativo provvedimento per “prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”, come riporta l’Ansa.

Il match di Serie A previsto per il prossimo venerdì 7 marzo alle ore 20,45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari non vedrà quindi la presenza dei supporter genovesi e liguri per i quali il prefetto ha appunto disposto il divieto di vendita dei biglietti.

“Ci sarà un’atmosfera difficile, come lo era San Siro. Ma anche lì abbiamo disputato una partita coraggiosa giocando con intensità. Fuori casa siamo capaci di fare cose interessanti”, ha detto il mister rossoblù Patrick Vieira durante la conferenza stampa di oggi.