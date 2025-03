Cagliari-Genoa (1-0): contropiede perfetto, segna Viola

Cagliari 1 (17′ Viola) – Genoa 0

41′ Il Genoa si fa pericoloso, prima Miretti che dal fondo riesce ad accentrarsi e a servire Badelj, che crossa bene da dentro l’area verso il secondo palo. Nessuno ci crede, solo Norton-Cuffy ma troppo in ritardo.

38′ Viola cambia il gioco per Zortea che mette al centro. Piccoli si avventa sul pallone ma calcia direttamente sul fondo.

33′ Badelj sradica un pallone dai piedi di un avversario e verticalizza subito per Ekuban, ma Mina di testa toglie il pallone dalla disponibilità dell’attaccante che si era involato nello spazio.

32′ Genoa sulla carta offensivo ma latita il gioco. Non c’è stata la reazione dopo il vantaggio dei sardi, che continuano ad attaccare.

30′ Il piede dolorante costringe Coman a lasciare il campo. Al suo posto Augello, vecchia conoscenza del calcio genovese per i trascorsi alla Sampdoria.

26′ Gioco fermo per un colpo di Frendrup ai danni di Mina. Calcio involontario, nessuna ammonizione.

17′ Cagliari in vantaggio! Il Genoa batte un corner, il pallone rimane in area con nessuno che riesce a calciare. Ekhator liscia il pallone e il Cagliari riparte verticale. Piccoli protegge in pallone ostacolato da Norton-Cuffy. Il centravanti fa bene scudo col corpo e premia l’inserimento di Viola che da dentro l’area calcia candendo in scivolata mettendo alle spalle di Leali.

15′ Palo del Cagliari! Coman calcia una punizione da posizione defilata. Al posto di crossare al centro tira verso il primo palo. La palla gira e si infrange sul legno alla sinistra di Leali che sembrava in traiettoria.

12′ Cornet crossa al centro per Miretti: colpo di testa troppo centrale e debole, palla tra le braccia di Caprile.

10′ Grande filtrante di Obert che sul limitare della lunetta della metà campo genoana trafigge con un filtrante rasoterra i centrali del Genoa, Piccoli si inserisce tra De Winter e Vasquez e davanti a Leali mette in rete. Goal annullato per fuorigioco millimetrico.

5′ Primi cinque minuti in equilibrio, con leggero predominio territoriale del Genoa.

1′ Si parte, Genoa in completo bianco incaricato del calcio d’inizio. Vieira sorprende passando al modulo 4-2-3-1 con Ekuban al posto di Pinamonti al centro dell’attacco. Dietro di lui, Miretti agisce in posizione centrale con a destra Ekhator e a sinistra Cornet. Torna titolare nel centrocampo a due capitan Badelj, al fianco di Fredrup. Seconda presenza dal primo minuto per Norton-Cuffy.

Primo tempo

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Makoumbou; Zortea, Viola, Coman; Piccoli. All.: Nicola.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Ekhator, Miretti, Cornet; Ekuban. All.: Vieira.

Cagliari. Privo di Thorsby, Bani, Vitinha e, notizia di oggi, di Messias, il Genoa contro il Cagliari ha un vero e proprio match point salvezza. Con tre punti il Grifone salirebbe a quota 34 mantenendo, nella peggiore delle ipotesi il tal caso, il +9 sul terzultimo posto. Non sarà semplice in un ambiente che si preannuncia infuocato visto che la squadra dell’ex genoano Davide Nicola ha solo tre punti in più rispetto alla zona che se occupata a fine anno significherebbe Serie B.