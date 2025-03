“Buon sonno sognare in salute”, l’incontro aperto alla cittadinanza con gli specialisti di Asl3

Genova. Mercoledì 12 marzo 2025 dalle 15.30 alle 17.30 al piano terra del Centro Commerciale Fiumara (in via Fiumara 15-16) è in programma “Buon sonno sognare in salute”, quinto evento aperto alla cittadinanza nell’ambito del Progetto Agorà dedicato ai corretti stili di vita. Focus dell’incontro, ad accesso libero e gratuito, come migliorare la respirazione per un sonno ristoratore e capire la differenza tra russamento e apnee del sonno.

Di seguito il dettaglio di temi e interventi: Migliorare il nostro sonno: tu russi? – dott. Marco Barbieri, direttore S.C. Otorinolaringoiatria Asl3. Respirare bene per sognare bene! – dott.ssa Simonetta Venturi, dirigente medico S.C. Pneumologia, Centro per lo studio e la cura dei disturbi respiratori del sonno Asl3

A moderare gli incontri il dott. Roberto Rosselli, Dirigente Professioni Sanitarie della Prevenzione Asl3 Il Progetto Agorà si propone di promuovere la salute attraverso incontri informali in luoghi di aggregazione sociale offrendo ai cittadini l’opportunità di approfondire argomenti legati alla prevenzione e alla promozione della salute durante momenti di tempo libero, incoraggiando così l’attitudine ad attuare scelte consapevoli (self-empowerment).

L‘evento è organizzato dal Dipartimento corretti stili di vita Asl3 in collaborazione con il Centro Commerciale Fiumara e prevede ampio spazio per le domande del pubblico.