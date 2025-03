Bucci a un consigliere Pd: “Sei uno zero”. La condanna: “Inaccettabile mancanza di rispetto”

Genova. “Condanniamo l’attacco del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che uscendo dall’aula ha apostrofato il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano dicendogli sei uno zero. Non è accettabile che nell’aula del consiglio regionale il presidente della Regione si permetta di usare questi termini contro i consiglieri regionali”. È quanto denuncia in una nota Roberto Arboscello, vicepresidente dell’assemblea ed esponente dem.

“Purtroppo Bucci è solito a queste esternazioni, lo ha fatto con il consigliere Federico Romeo fuori dall’aula e lo ha continuato a fare oggi anche in aula con il consigliere Ioculano, ma non siamo più disposti ad accettare questa situazione. L’aula è i suoi componenti, eletti democraticamente dai cittadini, meritano rispetto”, aggiunge Arboscello.

Nel mirino, infatti, ci sono anche le dichiarazioni di Bucci nell’intervista fuori dall’aula, poco prima della pausa concordata alle 14.00, in cui è tornato – senza che i giornalisti gli ponessero domande in merito – sulla polemica col presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo dopo l’ondata di maltempo che ha investito Certosa lo scorso weekend: “Mi sembra quasi di ricordare quello che ha detto ieri Romeo, che io per quattro giorni non sono andato a Certosa, quando la notte nel crollo ero a controllare se tutte le famiglie erano a dormire. Ho fatto sia il lato Certosa che il lato Sampierdarena. Questa mania di dire cose false è veramente terribile e la vedo tutti i giorni. Stamattina ne ho sentite tantissime. Ieri Romeo ha detto questa, che è grave. Non avrebbe dovuto dirlo, dal momento che ha chiesto sempre il mio supporto per centomila cose. Ci sono rimasto molto male, tutti i nodi vengono al pettine alla fine”.

Lo stesso Romeo si è sfogato alzando la voce in aula: “Ritengo di dover ricevere delle scuse. Possiamo attaccarci, dirci di tutto, ma il rispetto reciproco delle persone non deve mai mancare nelle aule istituzionali. E questo è un esempio che manca dal presidente della Regione, non ha aspettato altro che di uscire dall’aula per potermi attaccare senza che io potessi replicare. Ora francamente non ce la faccio proprio più”.