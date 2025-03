Bronchiolite, in Liguria 90% di bambini vaccinati: casi diminuiti dell’88% in un anno

Genova. “Il 90% dei bambini liguri ha aderito alla campagna di immunizzazione per contrastare il virus respiratorio sinciziale, la causa più comune di bronchiolite, con la somministrazione del nuovo farmaco disponibile direttamente e gratuitamente nei punti nascita a partire da dicembre 2024. Secondo i dati comunicati dal Gaslini nel mese di gennaio, i ricoveri si sono ridotti del 32% rispetto a quelli registrati nel mese di dicembre, quando la vaccinazione era appena partita, con un calo dei ricoveri a febbraio pari al 62%. Per i pediatri i casi di bronchiolite sono stati l’88% in meno rispetto allo scorso anno“.

Lo rende noto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in merito all’andamento del virus respiratorio sinciziale nei bambini dopo la prima campagna di immunizzazione avviata in Liguria. “Un grande passo avanti per sconfiggere un virus che è tra le prime cause di ricovero nei neonati – commenta -. Siamo molto soddisfatti per come è andato il primo anno della campagna di immunizzazione, organizzata e coordinata da Alisa che ha gestito la distribuzione in Regione Liguria del nuovo farmaco offerto gratuitamente per i bambini nati in Liguria a partire dalla fine di luglio 2024″.

Complessivamente sono state somministrate oltre 4.500 dosi, arrivando a superare il 90% di copertura per i bambini nati in Liguria a partire dallo scorso dicembre. Il 48% delle somministrazioni è avvenuto nei punti nascita della Liguria, il 37% è stato effettuato dai pediatri di libera scelta, il 15% è stato effettuato dalle Asl e dai consultori.

“La direzione sanitaria del Gaslini – spiega Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’istituto Gaslini – conferma la validità e l’efficacia dell’aver introdotto presso la nostra regione il programma di immunizzazione contro Rsv, anche se, essendosi avviata la campagna di immunizzazione a stagione epidemica in corso (dicembre 2024) i dati sono ancora giocoforza preliminari e i benefici del programma, per essere pienamente goduti, richiedono la progressiva estensione della copertura vaccinale nella popolazione. Tra gli effetti positivi già riscontrati, in particolare, l’istituto pediatrico ha registrato una riduzione nel numero totale di accessi al pronto soccorso rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, in particolare a partire dal mese di febbraio, con un calo del 18% dei pazienti (2.727 accessi nel mese rispetto a 3.322)”.

“Anche i dati preliminari dei ricoveri per bronchiolite da Rsv nella popolazione 0-2 anni mostrano già una significativa riduzione – continua Spiazzi -: nel mese di gennaio, ad esempio, i ricoveri si sono ridotti del 32% rispetto a quelli registrati nel mese di dicembre (50 casi verso 74) con un ulteriore significativo calo nel mese di febbraio, dove la riduzione è stata del 62% (28 casi verso 74). In calo anche il numero di ricoveri di bambini con virus respiratorio sinciziale in terapia intensiva, passati dai 4 casi di dicembre ai 2 casi di gennaio e a nessun caso in febbraio. Anche rispetto al confronto con la stagione epidemica precedente, i primi dati evidenziano un calo complessivo nei ricoveri per bronchiolite da Rsv, ridotti per i mesi di gennaio e febbraio 2.025 a 78 casi rispetto ai 130 del 2024 (riduzione del 40%). Tutto ciò si deve sicuramente all’elevata adesione alla campagna di immunizzazione, che per i nuovi nati al Gaslini e nei poli del Gaslini diffuso ha raggiunto quasi il 90%”.

“La Federazione italiana medici pediatri (Fimp) esprime grande soddisfazione per l’andamento della campagna di immunizzazione con Nirsevimab – spiega Michele Fiore, segretario generale della Fimp – Questo programma ha permesso di proteggere in modo efficace e sicuro dalla bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Un’indagine a campione condotta tra i pediatri di famiglia Fimp, sotto la regia della dottoressa Erika Calandra, responsabile area vaccini e prevenzione, ha evidenziato un’adesione delle famiglie alla campagna altissima, a conferma della fiducia riposta nell’efficacia e nella sicurezza dell’immunizzazione; una partecipazione attiva dei pediatri stessi pressoché unanime alla campagna di immunizzazione; una coperture preliminari di immunizzazione molto elevate: circa l’85% per i nati fuori stagione epidemica e il 95% per i nuovi nati, un’assenza di reazioni avverse di rilievo. Soprattutto è stata evidenziata un’eccellente efficacia nel ridurre i casi di bronchiolite nei bambini in età immunizzabile rispetto alla stagione epidemica dell’anno precedente (-88%), così come una significativa riduzione dei ricoveri per la stessa causa (-85%)”.

“Alla luce di questi risultati – conclude Fiore – auspichiamo che per la prossima stagione invernale venga predisposta una campagna di immunizzazione puntuale e adeguata, con un avvio più precoce rispetto a quest’anno e con una disponibilità di dosi sufficiente sin dall’inizio per consentire di estendere la protezione all’intera popolazione pediatrica in età a rischio di bronchiolite”.

“Un plauso – prosegue Alessandro Giannattasio (Federazione Cipe-Sispe-Sinspe) – ai risultati della campagna di immunizzazione per Rsv avviata in Regione Liguria grazie anche all’impegno dei pediatri di libera scelta. Ringrazio tutti colleghi che anche in questa occasione hanno dimostrato l’importanza della figura del pediatra nell’informare e consigliare i genitori per la salute dei bambini”.

“Apprendiamo con soddisfazione gli ottimi risultati di sensibilizzazione ottenuti dai colleghi – precisa Monica Nigro della stessa federazione – Per l’anno prossimo speriamo in un coinvolgimento ancora maggiore dei pediatri di libera scelta anche in Asl 2″.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati della campagna di immunizzazione – conclude Cristina Chelleri, rappresentante regionale della delegazione ligure del Sindacato SiMPeF – ma soprattutto ancora una volta si è reso evidente il ruolo del pediatra di libera scelta nel counseling sia prenatale che post natale. Tantissime mamme sono venute da noi piene di dubbi, e siamo stati pronti a guidarle nella giusta scelta. Ci auguriamo che la campagna del prossimo autunno-inverno parta con un’organizzazione ancora migliore, per ottenere risultati ancora più performanti”.