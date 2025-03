Difende la fidanzata durante una lite in strada, 27enne finisce in ospedale

Genova. Lite in strada degenerata in violenza giovedì mattina in zona Brignole. A finire in ospedale un ragazzo di 27 anni che stava camminando nel tunnel che dalla stazione porta a via Canevari.

Stando a quanto ricostruito il litigio sarebbe nato tra la fidanzata del ragazzo ferito e un altro giovane. Non è chiaro cosa abbia scatenato la discussione, ma il 27enne è intervenuto in difesa della compagna ed è stato colpito con calci e pugni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per il trasporto all’ospedale San Martino in codice giallo. Presenti anche i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti per capire cosa sia effettivamente accaduto e cosa abbia scatenato la violenza.