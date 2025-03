Bonus nuovi nati, Sestri Levante conferma il sostegno alle famiglie anche per il 2025

Genova. Il comune di Sestri Levante ha confermato il Bonus Nuovi Nati anche per il 2025, proseguendo nell’aumento del supporto economico alle famiglie del territorio. La misura, avviata in via sperimentale lo scorso anno, prevede un contributo variabile tra 200 e 800 euro per ogni nuovo nato.

“Abbiamo deciso di rinnovare il bonus anche quest’anno perché rappresenta un aiuto concreto per chi sceglie di avere un bambino – sottolinea il vice sindaco Sandro Muzio –. Nel 2024, a fronte di 47 domande pervenute, sono stati erogati circa 30mila euro e per dare continuità a questa iniziativa, per il 2025, abbiamo nuovamente stanziato 50mila euro”.

Il bando sarà presto disponibile e potranno presentare domanda tutti i genitori residenti a Sestri Levante, a condizione che il neonato sia iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente e che sia presentato un ISEE Minorenni in corso di validità.

Importo del contributo in base all’ISEE:

•⁠ ⁠da € 0 a € 10.000: 800,00 €

•⁠ ⁠da € 10.001 a € 20.000: 700,00 €

•⁠ ⁠da € 20.001 a € 30.000: 500,00 €

•⁠ ⁠maggiore di 30.000: 200,00€

“In un contesto di calo demografico e crescenti difficoltà economiche, nuove misure di aiuto come il Bonus Nuovi Nati rappresentano un segnale importante di attenzione verso le famiglie e il futuro del territorio. Pur non risolvendo da sole il problema della denatalità, queste iniziative sono un segnale concreto che contribuisce a ridurre il peso economico delle prime spese legate alla nascita di un figlio”, aggiunge il sindaco Francesco Solinas.