Bolzaneto, tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe con oltre 200 banchi. Ecco le modifiche alla viabilità

Genova. Si rinnova anche quest’anno, domenica 16 marzo a Bolzaneto, l’appuntamento con la storica Fiera di San Giuseppe, il patrono dei lavoratori. Per tutta la giornata, dalle 8.00 alle 20.00, oltre 200 banchi di merci varie, prodotti tipici, enogastronomia, e di rivenditori di piante, vivaisti e coltivatori diretti, animeranno le vie del quartiere.

I banchi saranno collocati in via Bolzaneto (tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G. Pantaleo), via Zamperini, via Bettini, via Bonghi (dall’intersezione con via Doria fino a via Zamperini), via O. Doria, via Giro del Vento (tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano), piazza Livraghi.

Grande attesa per il momento musicale a cura della Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 che, tra le 10.15 e le 12.15, sfilerà per le vie della lungo il seguente percorso: via Pastorino / via Reta / via Giro del Vento / via Bolzaneto / piazza Rissotto.

“Da quasi 150 anni la Fiera di San Giuseppe rappresenta un appuntamento di forte richiamo per i cittadini di Genova e di tutto Genovesato, e non solo per gli abitanti di Bolzaneto e della Valpolcevera – dichiara l’assessore al Commercio e alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – Domenica, per tutta la giornata, circa 220 banchi di merci varie, florovivaisti e coltivatori diretti, espressione della valle, di altre aree della Liguria e di altre regioni, offriranno un ampio ventaglio di prodotti di qualità e pregevole fattura. L’occasione ideale, tra bontà gastronomiche ed eccellenze artigianali locali, per trovare anche il regalo giusto da fare ai nostri papà in occasione della loro festa mercoledì 19 marzo, proprio San Giuseppe. Infine – aggiunge l’assessore Bordilli – invito tutti a non perdere l’esibizione della Banda musicale di Bolzaneto che per due ore, prima di pranzo, sfilerà per le vie del mercato regalandoci un bellissimo spettacolo”.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per tutta la giornata di domenica 16 marzo, dalle ore 00.00 alle 24.00, sarà istituito il divieto di transito (eccetto i veicoli afferenti alla Fiera) in:

• via Bolzaneto (tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G. Pantaleo)

• via Zamperini

• via Bettini

• via Bonghi

• via O. Doria

• via Asolone

• via Stuparich

• via Giro del Vento (tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano)

Istituito inoltre il divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in:

• via Bolzaneto, ambo i lati (tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G. Pantaleo, ad esclusione del parcheggio a zona disco sito all’inizio di via Bolzaneto lato destro)

• via Zamperini, ambo i lati

• via Bettini, ambo i lati

• via Bonghi, ambo i lati

• via O. Doria, ambo i lati

• via Asolone, ambo i lati

• via Stuparich, ambo i lati

• via Giro del Vento, ambo i lati (tratto compreso tra l’intersezione Giro del Vento / via Reta e via Giro del Vento / via Geminiano)

• via Castiglione, ambo i lati

• via Oldoini, ambo i lati

È inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via Giro del Vento (tratto compreso tra via Bolzaneto e via Reta) ed il senso unico alternato in adiacenza al cantiere stradale di Autostrade Spa sito in via Giro del Vento (davanti a salita Acquamarsa).

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Istituita nel 1878, la Fiera di San Giuseppe è da sempre molto sentita dal territorio e frequentata con entusiasmo dagli abitanti della Valpolcevera e di tutta la città.

La manifestazione cade sempre a ridosso dell’inizio della primavera: per tradizione, si svolge nella domenica più vicina ai festeggiamenti del Santo, secondo il calendario liturgico.

Sin dalla fine del XIX secolo la Valpolcevera è sempre stata interessata dallo sviluppo agricolo, commerciale e dell’industria dei trasporti, con influenza su tutto il Genovesato. Di qui l’importanza della Fiera di San Giuseppe come occasione di ritrovo, acquisto e scambio di prodotti di varie categorie merceologiche e in particolare, in passato, di animali da stalla, da soma e così via. Come testimonianza delle tradizioni contadine della Valpolcevera, sono ancora presenti rivenditori di prodotti e attrezzi legati all’agricoltura.