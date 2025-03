Invasione di blatte nel centro storico, chiuse una pizzeria e un ristorante cinese

Genova. La presenza di blatte o scarafaggi nel centro storico torna a creare guai ad alcune attività commerciali. Negli ultimi giorni la Asl3 con la polizia locale hanno effettuato controlli presso diversi ristoranti e locali dei vicoli e hanno dovuto procedere alla chiusura di due ristoranti.

Il primo episodio ha riguardato, giovedì sera, una nota pizzeria del centro storico, La Sosta degli Artisti, in piazza San Donato. Gli ispettori hanno trovato scarafaggi ancora nelle trappole posizionate nei locali operativi della pizzeria, tra cui la cucina, e una situazione di scarsa igiene.

Il titolare del locale è stato anche multato e potrà riaprire soltanto dopo aver eseguito una disinfestazione approfondita.

Venerdì sera ispettori dell’Asl e polizia locale hanno fatto visita a un ristorante cinese, in via Gramsci 185 rosso, e lo hanno chiuso anche in questo caso per presenza scarafaggi.

Il problema della presenza di insetti – le blatte in particolare – è stato sollevato negli ultimi tempi dalle stesse associazioni di categoria del commercio visto che, in passato, le chiusure per scarafaggi hanno riguardato anche locali “stellati”.