Bassa Valbisagno, ora il maggiordomo di quartiere offre anche un servizio di assistenza digitale

Genova. Il Municipio Bassa Val Bisagno amplia l’offerta del maggiordomo di quartiere con un nuovo servizio di assistenza digitale, dedicato a tutti quei cittadini che necessitano di supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi online.

A partire da questa settimana, un operatore specializzato sarà disponibile due volte alla settimana, il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio, per aiutare i cittadini nelle pratiche digitali più comuni. In particolare, su segnalazione dell’anagrafe, sarà fornita assistenza per l’attivazione digitale della carta d’identità elettronica, semplificando così l’accesso ai servizi pubblici.

Il nuovo servizio risponde a una precisa volontà del Municipio, che su intuizione del presidente Angelo Guidi, sin dal primo giorno di insediamento ha voluto puntare a rafforzare il supporto a chi non ha dimestichezza con le tecnologie digitali. Oltre all’attivazione della Cie, i cittadini potranno ricevere aiuto per l’utilizzo del fascicolo del cittadino – che consente di gestire numerose pratiche online evitando code agli sportelli – e di Salute Simplex, la piattaforma per la prenotazione di visite, vaccini e il monitoraggio della copertura dei pronto soccorso.

“Genova è la città più digitalizzata d’Italia, ma non tutti i cittadini hanno la stessa familiarità con gli strumenti digitali – dichiara Paolo Boz, presidente della terza commissione del Municipio con delega alla digitalizzazione -. Con questo nuovo servizio vogliamo garantire a tutti la possibilità di accedere ai servizi online in modo semplice e sicuro, abbattendo le barriere tecnologiche legate alle nuove possibilità online, rendendo il progetto regionale del maggiordomo di quartiere ancora più completo e sviluppando un welfare di prossimità che sia di supporto per le persone del nostro territorio”

Sonia Paglialunga, assessore municipale ai servizi civici, aggiunge: “I nostri sforzi sono indirizzati a rendere i servizi civici accessibili a tutti anche da remoto. Indirizzando direttamente i cittadini alla nuova opportunità offerta dall’ampliamento del maggiordomo di quartiere, aiutiamo le persone a fruire dei servizi dell’ufficio anagrafe anche comodamente da casa. Ricordiamo che il maggiordomo di quartiere si trova in piazza Manzoni, nel chiosco messo a disposizione dal Civ di corso Sardegna”.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del programma europeo per la transizione digitale 2030, volto a promuovere l’inclusione digitale e garantire a tutti i cittadini gli strumenti per usufruire appieno delle opportunità offerte dalla pubblica amministrazione.