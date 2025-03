Bando “nidi gratis” e nuove modalità di calcolo Isee: domande fino al 16 maggio

Genova. Regione Liguria estende al 16 maggio 2025 la finestra per la presentazione delle domande per accedere al bando “Nidi Gratis”, la misura che attraverso l’erogazione di voucher alle famiglie ne favorisce l’accesso ai servizi per la prima infanzia. L’ha deciso la Giunta regionale su proposta degli assessori Massimo Nicolò, Simona Ferro e Marco Scajola, ritenendo necessaria l’estensione viste le nuove modalità di calcolo dell’ISEE introdotte dal DPCM entrato in vigore il 5 marzo, in base alle quali possono essere esclusi i libretti postali e i buoni fruttiferi fino al valore di 50 mila euro. La chiusura del bando era inizialmente prevista il 31 marzo.

“Parliamo di una misura particolarmente attesa che ha una dotazione di 8 milioni di euro e riguarda da vicino migliaia di famiglie liguri – ricordano gli assessori Nicolò, Ferro e Scajola. – Con questa delibera proroghiamo la chiusura del bando al 16 maggio e consentiamo alle famiglie di presentare o ripresentare domanda tenendo conto delle importanti novità relative all’esclusione dei libretti postali e dei buoni fruttiferi nel calcolo dell’ISEE. Arrivano tantissime istanze e con questa comunicazione ci assicuriamo che vengano presentate nel modo migliore per l’ottenimento del contributo”.

L’estensione della finestra darà alle famiglie interessate la possibilità, del tutto facoltativa, di fare domanda con l’ISEE calcolato mediante la nuova modalità, garantendo un tempo congruo per la presentazione delle istanze. Le famiglie che avessero già presentato domanda inserendo l’ISEE calcolato con la modalità antecedente alla nuova normativa possono fare una nuova domanda, purché rinuncino con comunicazione di posta elettronica a: nidi@filse.it alla prima istanza, indicando il nominativo con cui si era presentata e il numero di posizione della stessa.

L’eventuale ripresentazione della domanda, oltre che essere su base volontaria da parte dei richiedenti, ha senso esclusivamente nel caso in cui questi possano trarre vantaggio dall’operazione, ovvero solo se nella prima domanda avessero dichiarato un determinato valore di ISEE comprensivo di libretti postali e/o buoni fruttiferi.

Per presentare domanda è necessario accedere al sistema Bandi on line dal sito internet https://bandifilse.regione.liguria.it