Presentato a Tursi il Baby Kit 2025: dai prodotti agli sconti, tutte le informazioni

Genova. È stato presentato venerdì mattina, in occasione della giornata nazionale della gentilezza, il Baby Kit 2025, destinato ai bambini nati o adottati nell’anno in corso e residenti nel capoluogo ligure.

L’iniziativa è partita nel 2019 grazie alla collaborazione tra enti pubblici e aziende private, per offrire ai genitori un primo supporto pratico nella cura e nell’educazione dei bambini. Il pacchetto include prodotti per la prima infanzia, buoni sconto, coupon e piccoli volumi, messi a disposizione grazie al contributo di numerosi sponsor.

Per garantire la massima diffusione dell’iniziativa, sono stati realizzati una locandina e un dépliant informativo che verranno distribuiti presso i centri nascita, le sedi anagrafiche, i consultori familiari e in una cinquantina di farmacie, comprese le nove comunali (Terminal, piazzale dei Traghetti Iqbal Masih 13; Vasco da Gama, via Vasco da Gama 19r.; Sestri, via San Giovanni Battista 42r.; Cep, via Cravasco 22; Fossato, via San Bartolomeo del Fossato 211r.; Burlando, via Burlando 90r.; Molassana, via Molassana 122r.; Isonzo, via Isonzo 48r.; Quinto, via Quinto 30r.).

Inoltre sul sito dell’Agenzia per la Famiglia è stata creata un’apposita sezione con l’elenco dettagliato dei prodotti inclusi, l’elenco degli sponsor e le modalità di prenotazione per il ritiro del Baby Kit 2025, che potrà avvenire presso il Municipio di residenza (nel caso del Municipio I Centro Est, presso l’Agenzia per la Famiglia). Oltre ai prodotti e ai buoni sconto, il Baby Kit 2025 include anche materiali informativi tra cui la lettera di benvenuto firmata dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e dall’assessore comunale alle Politiche Sociali e della Famiglia, Enrico Costa, il dépliant della Civica Biblioteca Internazionale De Amicis, dedicato ai più piccoli, informazioni sui servizi consultoriali della Asl 3,

un opuscolo e un segnalibro sulla banca del latte materno donato dell’Ospedale Gaslini, il dépliant del programma “Nati per leggere”, l’app Toorna, che offre strumenti di supporto alle famiglie, e la brochure del ciclo di incontri “I primi mille giorni”.

“Questo progetto nasce dalla volontà della nostra amministrazione di offrire un sostegno concreto ai neogenitori, fornendo non solo beni essenziali per i primi mesi di vita del bambino, ma anche informazioni e strumenti utili per orientarsi tra i servizi disponibili – ha detto Costa – Sostenere la natalità significa investire nel futuro della nostra città, proseguiremo quindi su questa strada, rafforzando le politiche sociali per garantire che ogni famiglia trovi il sostegno e l’accoglienza di cui ha bisogno».

Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova, aggiunge: “Federfarma Genova aderisce al progetto Baby Kit per la prima volta con grande entusiasmo. La tutela della salute del neonato e delle neomamme è un elemento fondamentale per la società moderna e le farmacie genovesi vogliono ribadire che sono sempre al servizio del cittadino anche per questo tipo di esigenze. Sono molti i servizi disponibili nelle farmacie aderenti all’iniziativa che sono dedicati a queste fasce di utenza, dal punto allattamento all’affitto di bilance e aerosol, ai tamponi per la rilevazione dello streptococco alla distribuzione di prodotti specifici”

Quest’anno, per il settimo anno consecutivo, il progetto si arricchisce grazie all’ingresso di quattro nuovi sponsor – BPM, Centro Gioco-Educativo, Federfarma e Vitamed – che ampliano l’offerta con sconti su giochi e libri, materiali informativi sui servizi farmaceutici, marionette per l’intrattenimento infantile e agevolazioni per l’accesso al Centro riabilitativo. Complessivamente, quattordici aziende sostengono l’iniziativa, tra cui ACI, BPM, Centro Gioco-Educativo, Chicco, Coop Liguria, DM Drogherie Markt Italia, Federfarma, Alessandro Fiori & Mr House, Centro Pedagogico Il Cucciolo, Helan Iperbimbo, Piumè e Vitamed.