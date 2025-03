Avs arriva in Val Bisagno con il laboratorio “Municipio Zero”, appuntamento martedì 11

Genova. Prosegue il percorso di Municipio Zero, il laboratorio itinerante di Alleanza Verdi Sinistra che, da metà dicembre, attraversa i quartieri di Genova per costruire, insieme ai cittadini, una città più equa, sostenibile e vivibile.

“Genova non è solo il suo centro storico, ma un insieme di territori con esigenze diverse, spesso trascurati dalla politica di accentramento voluta dall’amministrazione Bucci, e Picciocchi, che ne rappresenta la continuità. È tempo di un cambiamento radicale: vogliamo ascoltare i cittadini e, con loro, progettare una città migliore”, dicono da Avs.

Il prossimo appuntamento è fissato in Val Bisagno per martedì 11 marzo alle 18.00, alla Società di Mutuo Soccorso UNIONE in Via Caderiva 34. “Sarà un’occasione di confronto aperto, organizzato da Sinistra Italiana Genova ed Europa Verde Liguria, per discutere delle necessità della Valle e delle soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nel quartiere”.

All’incontro parteciperanno Simona Cosso e Selena Candia, con l’introduzione di Simone Leoncini, educatore AVS, e Emilio Robotti, avvocato AVS.

I temi dell’assemblea saranno:

Infrastrutture, trasporti e viabilità Intervengono: Ica Arkel e Carlo Viano (AVS). Esperti esterni: Vincenzo Cenzuales (MobiGe), A. Delucchi e R. Capponi (Comitato di Via Vecchia e strade limitrofe).

Rifiuti e inquinamento Intervengono: Andrea Bassoli e Dino Orlandini (AVS). Esperti esterni: Giuseppe Siggia (Comitato Gavette), Gabriella Rebagliati (Comitato Banchelle).

Spazi, cultura e servizi sociali Intervengono: Guglielmo Frisone e Francesca Coppola (AVS). Esperti esterni: Fabrizio Spiniello (Amici di Ponte Carrega), Mirco Bonomi (Teatro dell’Ortica).