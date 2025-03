Autorità portuale, Rixi: “I nomi dei presidenti ci sono già tutti e sono tutti concordabili”

Genova. “I nomi” dei nuovi presidenti delle Autorità portuali “ci sono già tutti e sono già tutti concordabili. Arriveranno a tutti i tavoli di tutte le Regioni”. A dirlo è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi a margine dell’assemblea pubblica di Spediporto al Palazzo della Borsa. La nomina del vertice di Palazzo San Giorgio è uno dei passaggi su cui gli spedizionieri chiedono di accelerare.

Rixi spiega che sta volgendo al termine il ciclo di incontri coi cluster marittimi e portuali con l’ultima tappa a Napoli, dopo quella di Genova dieci giorni fa. In quell’occasione il viceministro assicurava che mancava “pochissimo” e oggi ribadisce: “Nelle prossime settimane finisce il giro, quindi si procederà con le nomine. L’ho detto una settimana fa, quindi non posso che ripetermi“.

Il presidente ligure Marco Bucci, dal canto suo, non nasconde l’impazienza: “Dal ministero non mi è arrivato ancora nulla – risponde interpellato sul tema -. Nomi ne ho io, però dal ministero non mi sono arrivati. Bisogna che si faccia presto“. A distanza gli risponde Rixi: “Il presidente Bucci è assolutamente allineato con tutte le scelte che vengono fatte“.

Ad oggi l’Autorità portuale è retta da due commissari di nomina governativa, l’ammiraglio Massimo Seno e il professor Alberto Maria Benedetti. Prima della loro reggenza a tenere le redini era Paolo Piacenza, subentrato come commissario a Signorini, indagato per abuso d’ufficio nell’ambito della stessa maxi inchiesta, tuttora in carica come segretario generale.

Intanto negli scorsi giorni il Pd ha chiesto di rendere pubblica la relazione degli ispettori del Mit dopo le vicende giudiziarie che hanno sconvolto il porto di Genova: “Presenteremo una nuova interrogazione in commissione Trasporti e infrastrutture per chiedere che venga riferito in commissione quanto rilevato e che venga portato a conoscenza dei cittadini il contenuto delle 130 pagine di relazione – hanno dichiarato i deputati Valentina Ghio e Alberto Pandolfo -. Parliamo del principale presidio economico della città, serve massima chiarezza e risposte alle tante domande che in questi mesi sono state fatte ma sono rimaste inevase”.

“La relazione è già pubblica – replica oggi Rixi -. La risposta verrà data a livello parlamentare. Per noi era un atto dovuto, soprattutto per capire se il modello organizzativo funziona o meno. Quello che abbiamo notato è un ritardo cronico di molte pratiche sull’autorità del sistema portuale di Genova che deve essere superato. Quindi faremo in modo che ci sia una riorganizzazione in grado di rispondere alle esigenze di un porto che deve avere anche delle certezze nel rilascio delle autorizzazioni a livello di tempistiche”.