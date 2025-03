Auto si cappotta in A10 presso lo svincolo dell’aeroporto: madre ferita, figlio di 15 mesi incolume

Aggiornamento ore 13.30 – L’incidente è stato risolto. Nel frattempo sono arrivati anche gli aggiornamenti medici: la madre non ha riportato ferite gravi ed è stata portato in codice giallo all’ospedale di Voltri, mentre il piccolo, praticamente illeso, è stato portato per precauzione al Gaslini, dove è stato visitato per escludere complicazioni.

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A10, dove, poco dopo le 11.30, presso lo svincolo di Genova Aeroporto, in direzione di Savona, una auto si è cappottata.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi arrivati in forze con ambulanze, vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia. A bordo della macchina due persone: una giovane madre e la piccola figlia di 15 mesi. Quest’ultima è rimasta illesa grazie alle protezioni dei seggiolino correttamente allacciate, mentre per la madre sono in corso le valutazioni mediche sul posto. Il codice attivato al momento è rosso.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente che pare – ma è da verificare – non abbia visto coinvolte altre vetture. Sul posto si sta creando molta coda in direzione di Savona. Anche l’ingresso da in direzione Ventimiglia risulta bloccato.