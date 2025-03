Precipitato con l’auto per 800 metri dal passo del Faiallo: la vittima è il 24enne Federico Raschellà

Genova. Si chiamava Federico Raschellà e aveva 24 anni il giovane precipitato con la sua auto in una scarpata nella zona del passo del Faiallo nel pomeriggio di ieri.

L’allarme era stato lanciato ieri pomeriggio da un passante ma la zona molto impervia ha consentito ai vigili del fuoco di individuare l’auto e il corpo all’interno solo questa notte grazie al drone dei SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), dotato di attrezzature per il rilevamento termico e l’individuazione del segnale del cellulare.

Sul posto ieri erano arrivati anche il 118 e le volanti della polizia. Le indagini per capire le cause dell’incidente sono state affidate dalla Procura alla sezione infortunistica della polizia locale. Secondo quanto emerso non ci sarebbero tracce di frenata da parte dell’auto guidata dal giovane, che stava rientrando da un bivacco con gli scout.

Federico Raschellà era molto attivo nell’Agesci ed era caporeparto del gruppo scout Genova50 di Bolzaneto. Inoltre si occupava della manutenzione della base scout Vara tra il Faiallo e il Beigua. Conosceva quindi molto bene la zona. Fra le ipotesi un malore o un guasto meccanico visto che le testimonianze e i primi rilievi sembrano escludere che un altro mezzo possa aver avuto un ruolo nell’incidente.

Molto complesse le operazioni di recupero del corpo del giovane da parte dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare l’elicottero per calare il personale. L’auto e il corpo sono stati ritrovati infatti 800 metri di dislivello sotto il punto da cui il mezzo è uscito di strada. Dopo il primo esame del medico legale, la pm Arianna Ciavattini valuterà se far eseguire o meno l’autopsia.