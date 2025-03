In auto con gioielli e Rolex falsi, due denunciati

Genova. Due uomini di 47 e 48 anni di origine bosniaca sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati trovati con gioielli e orologi – di cui uno, un Rolex, falso – a bordo di un’auto.

L’intervento è scattato alle 12 all’altezza del ponte di Cornigliano, quando gli agenti del commissariato di zona hanno fermato e controllato una macchina con a bordo due uomini, da subito molto nervosi.

Osservando bene la coppia, i poliziotti hanno notato che dlla tasca dei pantaloni del 47enne,spuntavano due cacciaviti di grosse dimensioni e che il 48enne, con la scusa di avere troppo caldo, si era tolto la giacca per passarla all’amico. Controllata, nelle tasche sono stati trovati gioielli e bigiotteria.

In totale sono stati sequestrati 18 grammi di gioielli d’oro per un valore complessivo di circa 1000 euro, motivo per cui gli agenti hanno denunciato i due uomini, per ricettazione in concorso e contraffazione e solo il 47enne anche per porto d’armi e oggetti atti ad offendere