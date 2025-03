Aster, i sindacati confederali: “Finalmente nuove assunzioni e rientrano le esternalizzazioni per l’illuminazione”

Genova. “Dopo giorni che hanno visto una forte contrapposizione tra Comune di Genova e le organizzazioni sindacali, anche grazie ad un proficuo lavoro di ricucitura, finalmente è stato sottoscritto un importante accordo, da mesi in discussione, che porterà nuovo lavoro ed ulteriori finanziamenti per Aster, a tutela di azienda e lavoratori”. Lo dicono Fabio Barbero (Filctem Cgil), Romeo Bregata (Femca Cisl), Elisabetta Colli (Uiltec Uil).

Che aggiungono: “L’intesa siglata oggi con l’amministrazione comunale conferirà ad Aster, gradualmente, nel periodo 2025 – 2027, l’intera manutenzione del verde cittadino (ad oggi in parte in carico ai Municipi), 35 assunzioni oltre il turn over ed un ulteriore finanziamento strutturale che alla fine del triennio fisserà gli stanziamenti in parte corrente ad oltre venti milioni di euro annui – proseguono Barbero, Bregata e Colli”.

L’accordo prevede, nel corso del 2025, un intervento d’ammodernamento e riqualificazione dell’impianto di Aster deputato alla produzione del conglomerato bituminoso al fine di garantirne continuità operativa ed efficienza, giacché l’intesa siglata lo definisce elemento indispensabile per l’attività aziendale.

In ultimo, l’accordo apre ad un primo, ancorché, parziale, rientro delle attività di illuminazione pubblica, a suo tempo esternalizzate dal Comune.

“La contrapposizione ha pagato – concludono i sindacalisti – potevano proseguire il conflitto aperto alcuni giorni or sono, ma la responsabilità sempre dimostrata e la consapevolezza dell’impegno che abbiamo assunto, cioè la salvaguardia di azienda e lavoratori, ci ha portato nonostante ciò che abbiamo denunciato con i precedenti comunicati stampa, a ricercare una soluzione positiva. Oggi, con orgoglio, possiamo affermare di avere conseguito un risultato di enorme importanza che consegniamo a lavoratrici e lavoratori”.