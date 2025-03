Asta delle Stelle sportive: al via una sessione speciale

Terza sessione per l’Asta benefica di Stelle nello Sport, attiva sulla piattaforma Memorabid e dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti onlus.

Per il professor Henrique ed il suo staff, scende in campo Mario Balotelli. La numero 45 rossoblù autografata dal vicecampione europeo 2012, tre volte campione d’Italia con l’Inter, è a disposizione del pubblico sino alle 21 di lunedì 31 marzo. Derby tra attaccanti, perché questa settimana sarà possibile aggiudicarsi anche il cimelio blucerchiato autografato da Gennaro Tutino, venti gol in B nel 2023-2024 con il Cosenza e cinque nella prima parte del campionato prima di subire un brutto infortunio.

Due le campionesse protagoniste in questi sette giorni. Dalla Scherma, con la corazza protettiva di Arianna Errigo messa a disposizione dal Gruppo Sportivo dei Carabinieri, alla Vela con la maglia di Francesca Clapcich, vincitrice dell’edizione 2022-2023 di The Ocean Race a bord di 11th Hour Racing. Attenzione anche alla maglia celebrativa della Champions League 2022 della Pro Recco autografata da Matteo Aicardi.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1.000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova, il contributo dei Gold Sponsor BPER, Iren luce gas e servizi, Villa Montallegro, Eco Eridania, Novelli 1934, MSC Crociere, Cambiaso Risso e PSA Italy.

L’Asta su Memorabid è online all’indirizzo www.memorabid.com/stellenellosport