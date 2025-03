Assunzioni in Comune, Pd: “Inaccettabile lo smantellamento dei servizi pubblici dell’amministrazione Bucci-Piciocchi”

Genova. Il gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, con una nota, “si unisce alla denuncia dei sindacati e condanna con fermezza le scelte dell’attuale amministrazione, che stanno indebolendo la qualità e la natura pubblica dei servizi essenziali della città. La drastica riduzione del personale comunale e un piano di assunzioni del tutto insufficiente per il 2025 sono segnali preoccupanti”.

“A essere particolarmente colpiti da questa politica di tagli sono settori cruciali come i servizi educativi per la fascia 0-6 anni, i servizi sociali, tutta l’ossatura amministrativa e il settore della cultura. Si delinea così un’idea precisa di città, in cui l’investimento pubblico che tiene insieme il tessuto sociale viene sacrificato e svenduto – dichiara il capogruppo Davide Patrone – un modello che porta allo smantellamento di presìdi fondamentali per la comunità, salvo poi insistere su una retorica securitaria, quando proprio la mancanza di servizi e di supporto sociale contribuisce al disagio e all’insicurezza”.

“In questo quadro, desta particolare allarme l’ipotesi di esternalizzazione del front office delle Biblioteche Berio e De Amicis, così come la prospettiva di privatizzare interamente musei e cimiteri cittadini – sottolineano i dem – ancora una volta, l’amministrazione Bucci-Piciocchi dimostra di voler svendere la città ai privati, trasformando spazi pubblici – è di pochi giorni fa la notizia dei Giardini Govi di Punta Vagno – e servizi essenziali in strumenti di profitto, anziché in risorse collettive”.

“Esprimiamo pieno sostegno ai sindacati che hanno lanciato l’allarme e che hanno indetto una mobilitazione generale per il prossimo 31 marzo. La difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e la salvaguardia dei servizi pubblici sono battaglie che riguardano tutta la comunità”, concludono il gruppo Pd in Comune e il Pd Genova.

La replica di Vince Genova

“I fatti dimostrano ciò che è già stato detto dal facente funzioni Pietro Piciocchi: il Pd la smetta di fare campagna elettorale sulle falsità – dice il gruppo consiliare Vince Genova Dal 2017 l’amministrazione ha lavorato con impegno per rafforzare il personale del Comune, garantendo servizi più efficienti. Ad oggi, abbiamo assunto 3.600 nuovi dipendenti, dato di cui probabilmente il Pd non vuole avere memoria e al quale ricordiamo il saldo negativo di meno 700 dipendenti lasciato da Doria e dalla sua giunta. Oltre ad aumentare il numero di lavoratori, abbiamo anche ringiovanito il personale, abbassando l’età media dei dipendenti comunali. Questo significa una macchina amministrativa più dinamica, moderna e capace di rispondere meglio alle esigenze della città”.