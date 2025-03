Genova. Cittadini in rivolta a Cornigliano per i lavori della sottostazione elettrica di via Bertolotti, destinata ad alimentare i cavi aerei per i filobus degli assi di forza. Dallo scorso agosto il piazzale adiacente alla ferrovia tra vico Saponiera e vico alla Spiaggia è stato transennato per allestire il cantiere, cancellando decine di posti auto. Nelle scorse settimane, nonostante le rassicurazioni arrivate dal Municipio, due alberi sono stati tagliati e le ruspe hanno smantellato una parte del parcheggio per iniziare gli scavi delle fondamenta. E adesso i residenti minacciano di bloccare fisicamente lavori.

“Da luglio abbiamo sollevato questo problema – spiega Giampiero Morstabilini, presidente del comitato Cornigliano per la città -. L’assessore municipale ai Lavori pubblici Enrico Valli ci aveva detto che non avrebbero tagliato alberi, che quello era solo un punto per scaricare i materiali, poi che sarebbe stato tutto interrato e il piazzale sarebbe tornato come prima. Invece è emerso che stanno costruendo una grande cabina di trasformazione. I cittadini sono preoccupati, non solo per la perdita di parcheggi, ma anche per l’inquinamento elettromagnetico“.

Come spiega il comitato, il piazzale a lato di via Bertolotti ha “un particolare valore simbolico” perché è la prima opera finanziata e realizzata da Società per Cornigliano per la riqualificazione del quartiere dopo l’accordo di programma del 2005. Il parcheggio, inaugurato dalla sindaca Marta Vincenzi nel 2009, è stato ricavato dalla demolizione di una vecchia mensa. Nell’area sono stati ricavati 52 posti auto, 2 parcheggi per disabili e 5 stalli per moto, con un impianto di videosorveglianza e cinque alberi ad alto fusto. Un’opera “utilissima per gli abitanti“, osservano, anche perché poi sono venuti a mancare i posteggi nell’area dell’ex cotonificio.

Morstabilini ha scritto al vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, all’assessore Ferdinando De Fornari e alla presidente del Municipio Medio Ponente Cristina Pozzi per chiedere “in tempi brevissimi” un incontro pubblico.

Assi di forza, lavori per la sottostazione elettrica di via Bortolotti a Cornigliano

“A completamento del disastro comunicativo – si legge nella lettera – il vicepresidente del Municipio Maurizio Amorfini, ad alcuni residenti che lo hanno contattato, ha raccontato che la struttura non poteva essere addossata alla massicciata ferroviaria in quanto necessiterebbe di un’area di rispetto di almeno 30 metri, per evitare interferenze elettromagnetiche, ma si sarebbe comunque informato anche richiedendo il progetto stesso. Dopo avere negato gli abbattimenti per poi farli, dopo avere negato che ci sarebbe stata una grande cabina di trasformazione al posto dei parcheggi, parlare di onde elettromagnetiche era proprio ciò che serviva per fare salire a livelli di guardia l’irritazione e le preoccupazioni dei residenti. Il tutto, in combinato disposto con lo sfregio inferto alla delegazione, distruggendo la prima e simbolica opera di una riqualificazione che sembra sempre più una promessa mancata. Per questi motivi i residenti stanno seriamente prendendo in considerazione di organizzare una manifestazione, con blocco del cantiere a tempo indeterminato“.

In realtà, nel progetto definitivo degli assi di forza la sottostazione elettrica di Cornigliano era prevista nella vicina piazza Metastasio (dove avrebbe comportato comunque la perdita di alberi e parcheggi). Ma perché è stato deciso lo spostamento? “In fase procedimentale la Regione ha dato parere negativo per la sovrapposizione con un rio – risponde l’assessore De Fornari, interpellato da Genova24 -. La conferenza di servizi si è conclusa già con questa previsione”. Alla fine dell’intervento “saranno persi circa 10 posti auto“. E gli alberi? “Non saranno ripiantati in loco – spiega l’assessore – ma la compensazione avviene in termini generali concordati con la Soprintendenza. Non sono previste qui altre piante a dimora per non perdere altri posti auto“.

Sull’aspetto che più preoccupa gli abitanti, quello dell’inquinamento elettromagnetico, De Fornari corregge il tiro rispetto alle informazioni fornite al comitato dal Municipio: “La sottostazione è posizionata a 30 metri dalla ferrovia in conformità alla fascia di rispetto che non riguarda l’inquinamento elettromagnetico. Il progetto comprende una relazione con la quale si dichiara il decadimento dei campi elettromagnetici a 3 metri dai trasformatori in assenza di schermature”.

Quello di Cornigliano è un nuovo fronte di protesta contro il progetto assi di forza che si aggiunge a quello della Bassa Valbisagno, interessata dalle limitazioni alle linee collinari e dalla costruzione del capolinea di piazza Galileo Ferraris, nel mirino dei comitati di quartiere per la perdita di decine di parcheggi e la vicinanza alla scuola. Nel pomeriggio di sabato 22 marzo è in programma un corteo lungo le vie di Marassi e Quezzi.