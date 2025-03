Asl 4, inaugurato l’ecografo donato dal Comitato assistenza malati del Tigullio

Sestri Levante. È stato inaugurato oggi l’ecografo donato dal Comitato assistenza malati del Tigullio alla struttura di nefrologia e dialisi dell’Asl 4, diretta da Paolo Ancarani.

Il nuovo strumento – un ecografo Esaote MyLab XPro30 Platinum del valore di oltre 16mila euro – contribuirà a migliorare la qualità delle prestazioni erogate, supportando i medici nella pratica clinica.

“Ancora una volta ringraziamo il Comitato assistenza malati del Tigullio per il prezioso sostegno che continua a dimostrare alla nostra azienda sociosanitaria – dichiara il direttore generale, Paolo Petralia -. Il loro contributo aiuta i nostri medici a dare risposte di salute sempre più efficaci”.

“Il nuovo ecografo –spiega Paolo Ancarani, responsabile della Ssd Nefrologia e Dialisi – è centrale per le attività della nostra struttura e sarà utilizzato sia nell’attività ambulatoriale, per supportare i nefrologi nell’inquadramento delle malattie renali, sia nelle pratiche interventistiche per eseguire emodialisi anche in urgenza e per monitorare il buon funzionamento degli accessi vascolari dei pazienti emodializzati”.

Inoltre, il 13 marzo 2025, in occasione della Giornata mondiale del rene, la Ssd Nefrologia e Dialisi eseguirà nei suoi ambulatori dell’ospedale di Sestri Levante (quinto piano) una mattinata di screening gratuiti rivolti alle persone che non sono affette da patologie renali note. Attraverso il controllo dei valori pressori, l’esame delle urine e il colloquio con il personale del reparto, sarà possibile verificare la presenza di eventuali fattori di rischio o di anomalie.

Per accedere allo screening è obbligatoria la prenotazione. Per fissare l’appuntamento – fino a esaurimento dei 20 posti disponibili – è necessario telefonare al numero 0185329918 il 12 marzo 2025, dalle ore 8 alle 12.