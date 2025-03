Asl 3, “Come vivere più a lungo e bene”: al Quadrivium incontro sulla prevenzione

Genova. Mercoledì 5 marzo alle 16.15 è in programma presso la Sala Quadrivium (piazza Santa Marta 2 – Genova) l’evento aperto alla cittadinanza “Prevenzione è rivoluzione” con il professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto “Mario Negri”.

La salute delle persone e della collettività sono temi che s’intrecciano nell’attuale dibattito sulla sostenibilità dei sistemi sanitari odierni.

Saper leggere e interpretare i segni anticipatori dell’evoluzione del mondo della salute è fondamentale per preparare gli operatori sanitari e i cittadini al futuro che in parte è già qui. La prevenzione per la salute si può attuare in modo semplice, per esempio adottando corretti stili di vita.

E’ questo in focus dell’iniziativa organizzata dal Dipartimento Educazione a corretti stili di vita Asl3, diretta dal dottor Gianni Testino.