Genova. La giunta comunale di Genova ha approvato questa mattina la delibera che dà il mandato agli uffici comunali di continuare la trattativa per l’acquisto dell’ex area Facchini di Certosa da Rfi, sulla base della valutazione fatta nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate e che ha fissato il prezzo del complesso sui 7,8 milioni di euro.

“E’ un ulteriore passo avanti verso questa importante opera di rigenerazione urbana – sottolinea il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi a margine della riunione della giunta itinerante, oggi a Sestri Ponente – il via libera della giunta, che dovrà poi passare in Consiglio comunale, permette di avviare la trattativa per arrivare ad un preliminare di accordo dove saranno fissati i vari punti”. Tra questi quello della bonifica dell’area, ancora da “caratterizzare” e quantificare. E, soprattutto, da affidare, tra venditore, Rfi, e acquirente, Comune di Genova. “Crediamo che nei prossimi mesi, entro il mandato di questa amministrazione, si possa arrivare all’accordo preliminare – spiega Piciocchi – Poi chiaramente essendo un dossier molto complesso, tutti gli aspetti saranno affinati in corsa“.

Parallelamente la giunta ha anche approvato il masterplan definitivo per l’area, per il quale lo scorso dicembre erano stati presentati tre scenari. La scelta del Comune è ricaduta sulla “terza via” quella di sintesi, che ha assorbito, insieme al progetto del Liceo tecnologico sperimentale promosso da Alpim, l’associazione ligure per i minori capitanata da Carlo Castellano, le richieste del territorio: oltre al liceo saranno costruiti un asilo nido, un secondaria di primo grado, spazi per start up e attività sportive, attività di ristorazione. aule studio, un polo culturale e sociale, un auditorium e un parco pubblico di 12 mila metri quadrati con in dotazione un parcheggio da 250 posti auto. Escluso quindi lo studentato e l’istituto tecnico Its.

“L’importanza di questi passaggi è fondamentale – spiega Piciocchi – una volta che si arriverà al preliminare di acquisto potremmo partire con la gara per la progettazione, insieme all’Ordine degli architetti di Genova“, passaggio fondamentale per rispettare la tabella di marcia indicata dall’accordo quadro sottoscritto dal ministro Valditara lo scorso 22 ottobre, proprio a Genova, e che prevede l’attivazione del liceo tecnologico sperimentale, il primo in Italia, per l’anno scolastico 2027/2028.