Ape Confedilizia, aumentano i soci. Accordo territoriale 3 più 2 a Busalla. Presto anche per Genova

Genova. Un’associazione in salute, che attrae sempre più soci e che si mette a disposizione delle persone con gli accordi territoriali per i contratti 3 più 2. Così emerge dalle ultime novità di Ape Confedilizia Genova, la maggiore associazione dei proprietari. Di ieri il consiglio direttivo, presieduto da Vincenzo Nasini, che ha reso atto e ha deliberato l’ammissione all’associazione Ape Confedilizia di 106 nuovi soci singoli, 27 condominii e due enti.

Segno evidente che il sodalizio è in salute e diventa sempre di più un riferimento per la proprietà immobiliare. Nei giorni scorsi è stato anche firmato a Busalla il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 più 2, con l’obiettivo di estenderlo a tutta la Valle Scrivia ligure. Poi, in tempi brevi, lo stesso accordo territoriale sarà rinnovato anche per la città di Genova:

«A breve sarà la volta del nuovo accordo per il comune di Genova, ci stiamo lavorando in questi giorni e sono molto ottimista» – dice Nasini. Sulla base del decreto ministeriale Infrastrutture-Economia in molti Comuni sono già stati sottoscritti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, gli Accordi territoriali per i contratti di locazione a canone concordato e agevolato (3+2, transitori e studenti universitari) che – a seconda del tipo prescelto – godono di specifiche agevolazioni fiscali. Scegliere il giusto contratto da redigere per il proprio caso concreto, conoscere le agevolazioni fiscali alle quali si avrebbe diritto, valutare la convenienza di un regime fiscale al posto di un altro (per scegliere un contratto libero oppure uno agevolato, un contratto a lungo termine oppure un contratto transitorio ecc.) e capire il corretto canone da richiedere: queste sono le questioni fondamentali per ciascun potenziale locatore. Così come è, poi, ancor più importante, per le agevolazioni fiscali di cui godono i contratti di locazione a canone concordato, sapere con certezza i contenuti dei nuovi Accordi e avere, se del caso, la relativa attestazione di rispondenza del contratto all’Accordo.