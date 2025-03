Anziana chiama il 112 perché è rimasta senza cibo e non può uscire di casa: le agenti della polizia locale le fanno la spesa

Genova. Mercoledì 26 marzo, nel primo pomeriggio, è arrivata al 112 la chiamata di un’anziana signora residente nel levante cittadino che chiedeva assistenza.

La polizia locale, a cui la chiamata era stata inoltrata, ha inviato sul posto la pattuglia dell’8° Distretto, composta da due agenti. La donna ha spiegato di essere rimasta senza cibo e di non sapere come procurarselo, non essendo in grado di uscire da sola per fare la spesa. In attesa di accertare la situazione ed individuare le possibili soluzioni le agenti hanno deciso di aiutare l’anziana, acquistando e portandole a domicilio alcuni beni di prima necessità per garantirle qualche pasto.

Contestualmente sono stati contattati i servizi sociali e informati della situazione per quanto di loro competenza. “«Sono queste le situazioni che mi rendono particolarmente orgoglioso della nostra Polizia Locale. La conferma che le nostre donne e i nostri uomini in divisa sanno cogliere e interpretare anche l’aspetto più umano del loro lavoro, che non è fatto solo di sanzioni e contrasto ai fenomeni illegali, come pure è giusto che sia, ma anche di piccoli grandi gesti di autentica solidarietà verso i più bisognosi”. dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale, Sergio Gambino.