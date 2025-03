Amt, da domani Citypass obbligatorio per viaggiare gratis su metropolitana e impianti verticali

Genova. Oggi, lunedì 31 marzo, è l’ultimo giorno in cui i genovesi che vogliano viaggiare gratis su metropolitana e impianti verticali (ascensori, funicolari, cremagliera) a Amt Genova, possono farlo con il solo documento di identità.

Da domani, 1 aprile, i residenti nella Città metropolitana di Genova che vogliano vogliano viaggiare gratis su metropolitana e impianti verticali Amt Genova, dovranno essere dotati di Citypass Amt sul quale “caricare” il nuovo abbonamento gratuito MIV (Metropolitana e Impianti Verticali).

Da domani, 1 aprile, chi non fosse in possesso di regolare titolo di viaggio sarà soggetto a sanzione.

L’abbonamento MIV scadrà il 30 aprile 2025, data al momento fissata dal Comune di Genova e dall’azienda di trasporto pubblico per la fine della sperimentazione delle nuove tariffe che includono, come noto, anche la gratuità dell’intera rete Amt Genova per gli over 70 e gli under 14.

Come ottenere Citypass e abbonamento MIV?

L’abbonamento MIV su CityPass AMT serve per viaggiare gratuitamente su Metropolitana e Impianti Verticali a coloro che sono residenti nella Città Metropolitana di Genova e non hanno nessun abbonamento in corso di validità.

Per ottenere il nuovo abbonamento, online completamente gratuito, devi entrare sul sito amt.genova.it alla pagina biglietti e abbonamenti, e seguire le istruzioni in modo puntuale, che implicano l’accesso al Fascicolo del Cittadino per gli aspetti legati alla residenza nella Città Metropolitana di Genova.

Chi non sia ancora in possesso di un CityPass Amt, può richiederlo gratuitamente, dal sito Amt tramite il Fascicolo del Cittadino oppure presso le biglietterie Amt, ma solo su appuntamento e al costo di 10 euro.

La prenotazione dell’appuntamento può essere effettuata dal sito Amt, oppure chiamando le associazioni dei consumatori al numero 800 180 431 (da rete fissa) oppure 010 893 5007 (da cellulare).

I possessori di abbonamenti mensili o settimanali cartacei e CityPass AMT con abbonamento in corso di validità potranno continuare a utilizzare la metropolitana e gli impianti verticali fino alla scadenza del loro titolo di viaggio, senza dover richiedere l’abbonamento MIV.

La sperimentazione tariffaria di Amt Genova: gratuità per residenti e fasce d’età

A Genova – unica grande città in Italia – è in atto una sperimentazione che vede la gratuità dell’intera rete di trasporto Amt in città e in provincia per i residenti over 70 e per i giovani under 14.

Inoltre, per la metropolitana e per gli impianti verticali, la gratuità è estesa a tutte le fasce d’età ma prevista sempre e solo per i residenti nel territorio della città metropolitana.

Questo sistema tariffario dovrebbe scadere il 30 aprile 2025. L’intenzione dell’amministrazione sarebbe quella di prolungare la misura. Il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi recentemente, in occasione della presentazione di un nuovo treno della metro, ha dichiarato: “Il mio impegno è che queste misure siano rese strutturali e che questo periodo di proroga di sperimentazione possa darci la possibilità di rendere definitive queste soluzioni. La scadenza del 30 aprile ci darà modo di avere il quadro esatto dei ricavi nell’ultimo anno”.

Secondo il Comune e Amt il sistema di gratuità ha portato a un incremento dell’11% nell’utilizzo dei mezzi pubblici ma non è ancora chiaro quale sia l’impatto sul bilancio dell’azienda di trasporto. Di questo e altro si discuterà nella prossima seduta del consiglio comunale monotematica chiesta dalle opposizioni e dedicata ad Amt.

Impianti verticali, da oggi e fino a giugno funicolare Zecca-Righi off limits

Da martedì 1 aprile la funicolare Zecca-Righi sarà sottoposta a importanti e articolate attività legate alla revisione speciale dell’impianto.

Raggiunti i 35 anni di vita tecnica, come previsto dalla normativa vigente, è obbligatorio eseguire una serie di interventi e controlli ad ampio raggio su parti in movimento e componenti a terra dell’impianto. In particolare, verranno eseguiti interventi sulle parti elettriche e meccaniche, presso le stazioni, sulle vetture e in sala macchine. Previsti inoltre controlli sulle principali componenti meccaniche di impianto connesse alle funzioni di sicurezza dell’esercizio. In programma anche l’implementazione dei sistemi di videocontrollo e sorveglianza attiva.

Al termine dei lavori, la cui durata è stimata in circa due mesi e mezzo, verranno svolti i controlli da parte degli enti competenti per la sicurezza d’esercizio, indispensabili per la ripresa del servizio.

In questo periodo di lavorazioni, la funicolare sospenderà il servizio al pubblico e saranno attivi i servizi bus sostitutivi F1 (piazza Bandiera-Righi), F2 (piazza Bandiera-San Simone) e F2/ (piazza Bandiera-Righi) per garantire ai cittadini servizi alternativi su gomma.

I servizi bus sostitutivi della funicolare Zecca-Righi si possono utilizzare con l’abbonamento gratuito MIV (Metropolitana e Impianti Verticali) riservato ai cittadini residenti nella Città Metropolitana di Genova, oltre che con i titoli di viaggio validi sulla rete AMT.