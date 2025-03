Amiu, la Lega contro Salis: “Si affida alle vecchie strategie della sinistra e della giunta Doria”

Genova. “La candidata del Pd nel suo programma parla del futuro di Amiu, affidandosi alle ‘vecchie’ e improvvisate strategie del centrosinistra e della giunta Doria, che a inizio 2017 portarono l’azienda ad avere pochi euro sul conto corrente, neppure sufficienti per pagare gli stipendi, e sull’orlo del fallimento. Invece l’amministrazione di centrodestra con Marco Bucci, attraverso un intervento immediato e concreto, ha salvato Amiu”.

Lo hanno dichiarato il vice segretario regionale della Lega Alessio Piana e il commissario provinciale della Lega di Genova Renato Falcidia, commentando il punto del programma di Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che tiene in considerazione il tema dei rifiuti.

“I lavoratori dell’azienda erano 1450, ora sono quasi 2000 anche grazie alla crescita dei territori da gestire. Nel 2016 la differenziata era al 33% e, col centrodestra, è salita al 52%, dato di febbraio 2025”, aggiungono.

“In realtà, la Tari è aumentata per colpa del ‘buco’ lasciato dal centrosinistra: 170 milioni di euro che la giunta Doria non inserì nella Tari, come sarebbe stato giusto fare. Inoltre, la giunta Bucci ha supportato Amiu anche nelle operazioni di messa in sicurezza per riaprire Scarpino ed evitare ulteriori ‘buchi’ nel bilancio”, sottolineano Piana e Falcidia.

“Questo è soltanto l’ennesimo esempio che fa capire il rischio che Genova corre per il futuro. In ogni caso, non accettiamo lezioni da chi vuole tornare al passato con la ‘decrescita felice’, le tentate ‘svendite’ e i vari disastri fatti dalle giunte Doria e Vincenzi. I genovesi non lo meritano”, concludono.