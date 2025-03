Alunni con disabilità in aumento, sistema a rischio e un terzo degli insegnanti di sostegno non ha formazione specifica

Liguria. Il sostegno all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità continua a tenere banco in Regione e in Comune a Genova. L’aumento di bambini e ragazzi con problematiche che necessitano di un sostegno sta creando non pochi problemi di tenuta del sistema. Solo a Genova la spesa per il servizio è triplicata in tre anni. Non è un caso che il Comune lunedì abbia dato il via a un ampio tavolo di confronto.

È di ieri l’ultimo report dell’Istat che testimonia l’aumento, in Italia, degli alunni con disabilità nel corso degli anni: secondo i dati del ministero dell’Istruzione e del merito si è passati dal 2,6% sul totale dell’anno scolastico 2014/2025 al 4,3% del 2023/2024, l’ultimo anno scolastico preso in considerazione dall’istituto di statistica. In cifre, se si considerano solo gli ultimi 5 anni si tratta di 75 mila alunni in più. Si tratta soprattutto di disabilità intellettiva o nello sviluppo psicologico.

Nell’ultimo consiglio regionale Jan Casella (Alleanza Verdi Sinistra) ha chiesto alla giunta di stanziare proprie risorse per l’assistenza scolastica per gli alunni con disabilità tramite un apposito fondo regionale. Il consigliere ha rilevato che nel corso degli ultimi anni le richieste al solo Comune di Savona da parte delle famiglie per l’assistenza scolastica da parte di un educatore sono passate da 40 a 206 e che rappresenta un’aggravante la riduzione dell’assistenza domiciliare.

L’assessore alla scuola Simona Ferro ha illustrato le iniziative avviate a sostegno degli alunni con disabilità: 1 milione e 400 mila euro alla Città Metropolitana e alle Province per l’autonomia degli studenti con disabilità (anche spese di trasporto); 400 mila ad Alfa per l’integrazione degli studenti disabili iscritti nei corsi di formazione professionale; 300 mila euro per gli Istituti scolastici paritari frequentati da studenti disabili per i quali non è previsto insegnante di sostegno; 40 mila euro per la convenzione fra Aliseo e l’Istituto David Chiossone.

In media il numero medio di ore settimanali di sostegno in Italia è di 15,6. Al Nord di 13,9.

Più della metà degli alunni ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all’anno scolastico precedente.

L’avvio di un tavolo a Genova

Lunedì scorso in Comune a Genova, si è svolto per la prima volta un tavolo specifico sulla disabilità focalizzato sulla fascia 0-6 anni. A cui hanno partecipato il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, l’assessore all’Istruzione Francesca Corso, le organizzazioni sindacali, la Consulta disabili della Città Metropolitana, la cooperativa Progetto A, i referenti del dirigente scolastico di Teglia, insegnanti di sostegno, Ose (Operatori socio educativi), il direttore area scuola Giacomo Tinella e Paola Massucco, responsabile del diritto allo studio per il Comune.

“A questo primo incontro purtroppo non erano presenti figure specialistiche dell’Asl 3, speravamo di cominciare un confronto per la stipula di accordi relativi alla somministrazione dei farmaci a scuola – afferma Giovanni Cadili Rispi, della segreteria Uil Fpl di Genova con delega al Terzo settore – dall’incontro sono emerse le difficoltà di tenuta di questo sistema di gestione, visto che la spesa per il servizio di sostegno nel giro di tre anni è triplicata e l’investimento della regione al riguardo non è sufficiente ed è a carico del Comune che accoglie tutti i bambini con disabilità. Inoltre sono emerse problematiche relative alle retribuzioni dei dipendenti del terzo settore, difficoltà organizzative per il trasporto dei bambini con disabilità, la necessità della continuità educativa delle insegnanti di sostegno e ose, ma anche la presenza di barriere architettoniche nelle scuole, la questione dei titoli di studio del personale, la necessità di formazione specifica”.

Proprio per affrontare in modo più efficace le varie questioni e vista la pluralità dei soggetti coinvolti, si procederà con ulteriori incontri in tavoli distinti: uno dedicato all’insegnante di sostegno, uno al trasporto scolastico, uno alla formazione e ai titoli di studio e l’ultimo dedicato all’internalizzazione del servizio di sostegno, che la Uil Fpl chiede ormai da tre anni.

Ciò che è emerso dal tavolo di lunedì trova conferma nelle statistiche Istat relative a l’ultimo anno scolastico concluso: il 2023/2024.

Gli insegnanti di sostegno: un terzo senza formazione specifica

In Liguria gli insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curricolari sono il 38%, un dato superiore alla media nazionale che è il 26,9%. Si tratta cioè di insegnanti che non hanno formazione specifica per supportare l’alunno con disabilità e che vengono utilizzati per far fronte alla carenza di figure specializzate. I ritardi nell’assegnazione (la data presa in considerazione era il 10 ottobre 2023) sono più alti in Liguria: il 13,5% rispetto all’11,4% nazionale.

Il rapporto alunni-assistenti all’autonomia e alla comunicazione in Liguria è a 6,1 contro il 4 italiano. E in ogni caso, a livello italiano, è evidenziato che la domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta.

A livello di competenze l’8,9 delle scuole liguri dichiara di non avere insegnanti di sostegno che hanno frequentato corsi specifici in materia di tecnologie educative, il 14,2% invece dichiara che lo hanno fatto tutti. In mezzo un limbo in cui la risposta è stata “solo alcuni”.

Scuole adatte?

Il problema del supporto agli alunni disabili non riguarda solo gli insegnanti, ma anche la scuola a livello di struttura: in Liguria solo il 67,5% delle scuole con alunni disabili ha postazione informatiche adattate e adibite all’integrazione scolastica. Uno dei dati più bassi in Italia, dove la media è del 75,2%.

L’accessibilità resta un miraggio: solo il 30,3% delle scuole statali e non statali in Liguria non ha barriere fisiche. Il 50,9% non è accessibile, il 18,7% non ha risposto. In Italia la situazione è peggiore: 40,5% le scuole con barriere fisiche. Principalmente mancano gli ascensori (o non sono a norma), oppure il servoscala interno è assente o non a norma.

Ancora indietro l’accessibilità con mappe a rilievo e percorsi tattili: 0,2% in Liguria contro l’1,1 italiano.

Il 16,7% delle scuole liguri non ha segnalazioni visive per l’esodo forzato, in linea con l’Italia.

Delle scuole statali e non statali liguri che hanno predisposto il piano annuale per l’inclusione il 44,5% lo ha fatto anche per l’anno successivo (ossia il 2024/2025), mentre il 30,3% solo per l’anno scorso.

Oltre la disabilità, in Liguria primato di bisogni educativi speciali

Agli alunni con disabilità vanno poi aggiunti gli alunni con bisogni educativi speciali: in Liguria sono il 13,5% contro l’8,6% medio nazionale. Quella ligure è la percentuale più alta d’Italia.