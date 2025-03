Neve a debole coesione e raffiche di vento: scatta l’allerta valanghe in Liguria

Genova. Torna l’allerta valanghe in Liguria dopo gli ultimi giorni di maltempo con spolverate di neve in alta quota.

In seguito all’aggiornamento del 13 marzo del bollettino neve e valanghe a cura del Servizio Meteomont dei Carabinieri, Arpal ha emanato l’allerta gialla valanghe per venerdì 14 marzo per il settore delle Alpi Liguri Sud sopra i 1.800 metri.

Il bollettino riporta un grado di pericolo moderato, con neve a debole coesione e vento, una situazione tipicamente primaverile in cui la stabilità del manto nevoso è scarsa su pochi punti per versanti da ovest a est al di sopra di 1.800 metri e “possibili valanghe di dimensioni medie. La stabilità del manto nevoso è invece “buona su pochi punti per versanti nord orientali al di sotto di 1.800 metri, con possibili valanghe di dimensioni piccole”.

Proprio a causa del vento sono dunque da evitare le zone di accumulo, conche, canaloni, cambi di pendenza e pendii sotto vento in genere. Per venerdì intanto Arpal prevede piogge diffuse su tutta la regione con nuova recrudescenza dalle ore serali a Levante, dove saranno possibili piogge a carattere temporalesco anche di forte intensità. Sabato graduale cessazione dei fenomeni dal pomeriggio.