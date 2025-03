Maltempo, scatta l’allerta gialla: da domenica sera attesi forti temporali e neve in quota

Genova. Alla fine l’allerta, come previsto, è arrivata. Alla luce della nuova ondata di maltempo attesa in Liguria a partire dal pomeriggio di domenica, Arpal e protezione civile hanno emesso un avviso di allerta gialla per temporali per l’intera regione, con l’unica eccezione dell’estremo Ponente (zona A).

Allerta meteo Liguria, orari e colore

L’allerta gialla scatta alle 18 di domenica e termina alle 6 di lunedì mattina, antipasto di una settimana caratterizzata da passaggi perturbati causati da un’area depressionaria attualmente sulla penisola iberica, in spostamento.

Arpal fa sapere che da domenica pomeriggio un fronte strutturato transiterà abbastanza rapidamente sulla Liguria, con la parte più intensa dal tardo pomeriggio e la notte, con coda a levante fino a lunedì mattina. Lunedì pomeriggio-sera ancora temporali a partire da ponente, prima di un nuovo passaggio perturbato martedì-

Restando su domenica, la zona più soggetta a fenomeni forti sarà il centro della regione, dove potrebbe strutturarsi, fino al passaggio del fronte sospinto dal libeccio, una convergenza fra scirocco a levante e tramontana a ponente, con temporali (con colpi di vento) e piogge diffuse.

Le cumulate saranno significative ovunque, elevate su le zone B e D, ovvero Genovesato ed entroterra savonese. In serata alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su anche su entroterra del Levante e Levante, con possibili danni legati a piogge intense e colpi di vento. In serata possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 metri nell’entroterra occidentale al confine col Piemonte. Sono attese raffiche di vento sino a 60 km orari e mare molto mosso ovunque.

Lunedì 10 marzo, tra notte e primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCDE. A seguire momentanea cessazione dell’intensità delle precipitazioni con deboli piogge a carattere sparso in mattinata; nuova successiva intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, con bassa probabilità di temporali forti su ABD e possibili danni puntuali legati a piogge localmente forti. Cumulate puntualmente significative su CE tra notte e primo mattino e su A a fine giornata.