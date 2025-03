Alla scoperta del mondo Drag, sospeso tra maschile e femminile. La due giorni del Teatro dell’Ortica

Genova. Un fine settimana dedicato al mondo drag quello che si appresta a vivere il Teatro dell’Ortica, che sabato e domenica dedicherà palco e spazio laboratoriali per indagare e vivere un mondo sospeso tra maschile e femminile

Sabato, alle 18.30, torna in scena Finora, con Anna Giusto e Giancarlo Mariottini. Uno spettacolo nato dalla ricerca personale di due artisti all’interno delle identità del maschile e del femminile, giocando con il pretesto e la maschera della drag queen. Che è a tutti gli effetti una maschera, come quella del clown. Una maschera post-moderna che gioca sull’eccesso e sull’estremizzazione, smaccatamente finta, del femminile, per mettere dei punti di domanda sugli stereotipi ancora profondamente radicati in una società che è ancora profondamente maschilista e che vede come minaccia ciò che turba la rigidità delle nostre norme di genere.

In altre parole, un modo diverso di gettare luce sull’umanità, al di là dei pregiudizi, attraverso una maschera, in cerca di una verità. Le due drag di “Finora” (o meglio, per l’esattezza, una drag queen e una hyper queen, visto che dietro a lustrini trucco tacchi alti e parrucche stanno un attore e un’attrice, Giancarlo Mariottini e Anna Giusto) giocano con gli stilemi classici del genere – lipsync, balli, sfilate – per coinvolgere il pubblico in un flusso caotico che possa interrogarci sul valore del momento teatrale. Si sta in un’attesa del momento, che non sarà finora, non sarà ancora, non sarà sempre e non sarà mai, sarà – si spera – ora.

Domenica, dalle 10 alle 18, i locali del Teatro dell’Ortica ospiteranno il laboratorio teatrale “Alla scoperta del mondo drag”. Un laboratorio che vuole offrire la possibilità di avvicinarsi e conoscere il mondo del drag, attraverso quelli che sono i suoi capisaldi: – Pillole di storia Drag e Queer – Ricerca del personaggio – Performance – Trucco e Parrucco. Con una sessione di esplorazione del mondo drag, di ricerca della propria drag persona e dell’espressione di se stessi. Finora, ossia Miss Drag Queen Italia+ 2024, e Máskara, Miss Emotions Liguria 2024, vi guideranno in prima persona passo passo per farvi provare la sensazione di immergervi nella profondità di questa pratica in quanto strumento di auto-conoscenza e liberazione artistica, in cui il drag non è una maschera che nasconde ma che libera attraverso un’esperienza catartica individuale e collettiva.