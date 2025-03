Albaro, travolge uno scooter con la moto: ferita una 32enne: investitore in fuga

Genova. Ha preso in pieno una donna che era alla guida del suo scooter in via Amendola nel quartiere di Albaro. Anche lui è finito a terra ma si è rialzato ed è fuggito mentre arrivavano i soccorsi. E’ successo ieri sera intorno alle 23.

Il responsabile, che era alla guida di una moto, è adesso ricercato dalla polizia locale che sta visionando le telecamere della zona dopo aver sentito alcuni testimoni.

Sul posto ieri era sono arrivati i militi della Croce bianca genovese che hanno soccorso la donna, una 32enne genovese. Per fortuna aveva solo alcune escoriazioni e ferite lievi a una mano, ma è stata portata precauzionalmente in ospedale al policlinico San Martino in codice giallo.