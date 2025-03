Paura ad Albaro, pino colossale abbattuto vicino ai giardinetti Esposito

Genova. Un pino marittimo di grosse dimensioni si è abbattuto nella mattinata di oggi, sabato 15 marzo, all’interno dei giardini Antonio Esposito, nel quartiere di Albaro a Genova.

Il crollo è avvenuto in un momento in cui, per fortuna, anche a causa della pioggia, i giardinetti non erano frequentati. Poco distante dalla pianta, parzialmente sradicata e appoggiata con le fronde a una ringhiera, alcuni giochi per bambini.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla polizia locale che provvederà a interdire l’accesso ai giardini, situati tra via Boselli e largo Toscanini.

L’episodio proprio nel giorno del lutto cittadino per la morte di Francesca Testino, travolta e uccisa dal crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi e nelle ore in cui in città infuria la polemica sulla gestione del verde da parte del Comune e di Aster.

Proprio in queste ore si sono peraltro moltiplicate – ha spiegato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – le segnalazioni da parte di cittadini per alberi pericolanti o presunti tali.

Alberi caduti anche nell’entroterra

Il maltempo delle ultime ore ha provocato la caduta di alberi anche sul territorio extraurbano. I vigili del fuoco stanno operando su diversi interventi.

In via Rivo Fico Reumà, in località Castagna, nel Comune di Serra Riccò, un albero si è abbattuto ostruendo completamente il passaggio alle vetture.

I pompieri hanno provveduto a tagliare la pianta e liberare il passaggio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.