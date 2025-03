“C’è un uomo incappucciato in giardino”, residente sventa furto in appartamento

Genova. Ha visto una figura incappucciata scavalcare la recinzione del giardino e ha subito chiamato la polizia, riuscendo a far bloccare il ladro.

È successo la notte scorsa in via Gorgona, in Albaro. Era da poco passata la mezzanotte quando l’uomo si è accorto della presenza dell’intruso e ha fatto il 112. Sul posto sono intervenuti quindi gli agenti delle volanti, che hanno circondato il giardino per scongiurare la fuga e sono entrati nell’abitazione, dove hanno trovato un uomo rannicchiato sotto una finestra.

Identificato in un 49enne albanese, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, e denunciato per ricettazione. Con sé aveva cacciaviti, guanti da lavoro e torcia. Poco lontano gli operatori hanno trovato la sua autovettura, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto.

Al suo interno sono stati rinvenuti svariati mazzi di chiavi di abitazioni, un orologio, probabile provento di furto, una postepay e due ricevute- da 4000 euro totali– di vendita di gioielli presso due compro oro autorizzati, transizioni sulle quali verranno esperiti opportuni accertamenti. Il 49enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.