Al volante di un’auto con assicurazione scaduta e scotch sulle targhe: scoperto dal targa system

Genova. Circolava per le strade della città con l’assicurazione scaduta e con le targhe dell’automobile contraffatte. A fermarlo, un uomo di cinquant’anni originario della provincia di Imperia, sono stati gli agenti del reparto sicurezza stradale della polizia locale.

L’uomo è stato fermato lo scorso mercoledì intorno alle 23.30 a bordo di un’auto segnalata dall’applicativo targa system come “veicolo radiato”. Il conducente ha consegnato carta di circolazione e patente e un certificato assicurativo scaduto, ma gli agenti hanno notato che entrambe le targhe erano differenti rispetto a quella riportata sulla carta di circolazione: sia in quella anteriore sia in quella posteriore era stato aggiunto del nastro adesivo per camuffare una lettera. Nella targa anteriore era presente anche del nastro bianco per nascondere un numero.

All’uomo sono state dunque contestate le violazioni di diversi articoli del codice della strada (per la contraffazione della targa e per la circolazione senza copertura assicurativa) che prevedono il fermo e il sequestro del veicolo e il sequestro delle targhe. L’uomo, inoltre, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per uso di atto falso.