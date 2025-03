Al via il progetto pilota “Neirone in Salute”, presi in carico tutti i 350 anziani del paese

Neirone. Nell’ambito dell’esperienza di Tigullio luogo di salute e della progettualità operativa successiva con cui Asl 4 ha definito e adottato il modello della comunità in salute negli anni dal 2022 al 2024, nasce il progetto Neirone in Salute, prima applicazione sperimentale anche della legge 33/23 sul territorio regionale.

Lo scopo del progetto è la presa in carico di tutti gli anziani (circa 350 soggetti) residenti nel Comune di Neirone, piccolo borgo ligure della Val Fontanabuona, identificando le condizioni di criticità e fragilità nella popolazione over 65 (anche attraverso l’analisi di big data da database amministrativi) al fine di elaborare strategie di prevenzione e percorsi di diagnosi e cura mirati e personalizzati volti al miglioramento della salute della comunità e alla promozione di un invecchiamento sano e attivo, e contestualmente alla riduzione dell’assorbimento di prestazioni sanitarie.

Obiettivo infrastrutturale del progetto è la realizzazione di una dettagliata analisi dei bisogni di salute di tutta la popolazione over 65 anni, al fine di ottenere una stratificazione per complessità clinica e bisogni assistenziali quale strumento per pianificare e successivamente attuare interventi mirati di presa in carico e presa in cura della comunità.

Nell’ambito della progettualità saranno inoltre attivate specifiche campagne di prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita, anche con l’impiego sul campo delle unità mobili della flotta Gulliver, il tutto con l’integrazione della domotica, della tecnologia diffusa e della piattaforma IT-Cura nelle sue funzionalità (Cartella a Casa e IT-COT) e con l’utilizzo della intelligenza artificiale.

Trattandosi di un progetto che riguarda un’intera comunità verranno coinvolti tutti gli attori, ognuno con il proprio ruolo specifico, con l’obiettivo comune di migliorare la salute della collettività secondo il modello del community building. Dal sindaco al parroco, dal comandante dei carabinieri alle associazioni locali – con pro loco e pubblica assistenza in testa – tutti saranno protagonisti attivi. Con loro naturalmente i servizi territoriali e aziendali, secondo gli specifici compiti propri.

Il cronoprogramma prevede la conclusione della prima fase di studio a fine agosto, la strutturazione di un modello replicabile a settembre, entro fine anno l’attivazione di almeno 50 percorsi, da gennaio 2026 il consolidamento del progetto attraverso la presa in carico stabile di tutta la popolazione over 65 di Neirone, con attivazione del percorso di prevenzione/diagnosi/cura idoneo per ciascun anziano.

Il progetto riveste rilievo particolarmente strategico per l’azienda vista la possibilità di replicazione del modello in altre realtà analoghe; per questo al termine della sperimentazione sarà oggetto di pubblicazione scientifica e di presentazione ad eventi e convegni.

“Oggi grazie a questo progetto di Asl 4 – spiega l’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò – siamo davanti a un’innovazione di nuovi modelli di presa in carico delle persone anziane, che ridisegnano una nuova modalità di assistenza dei cittadini, a partire proprio da quelli più fragili e complessi. Regione Liguria vuole, grazie a questi percorsi, promuovere i corretti stili di vita e la presa in carico degli anziani non autosufficienti, la dignità, l’autonomia e l’inclusione sociale degli anziani, favorire l’invecchiamento attivo e la prevenzione delle eventuali fragilità. La presa in carico di tutti gli anziani di Neirone rappresenta un esempio di community building per cui la comunità è attivamente coinvolta e si prende cura di sé, coinvolgendo la comunità stessa nelle decisioni che la riguardano, inclusa la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi, oltre le attività che mirano a migliorare salute e ridurre le disuguaglianze di salute. Questo progetto ci permetterà quindi di elaborare strategie di prevenzione e percorsi di diagnosi e cura che possano portare al miglioramento della salute di tutta la comunità. L’obiettivo è estendere progetti come questo a tutte le altre realtà liguri”.

“Siamo molto contenti che, tra i Comuni montani e disagiatissimi del nostro comprensorio, sia stato scelto Neirone per partecipare a questo progetto. Ringraziamo perciò l’Asl 4 e la Regione per l’opportunità data ai nostri cittadini – commenta il Sindaco, Stefano Sudermania -. Il problema dell’entroterra è la distanza dai servizi dislocati nei nuclei più popolosi della costa, ma questo progetto permette invece di avvicinare i servizi sanitari agli abitanti del nostro borgo. Siamo perciò lieti di collaborare, anche mettendo a disposizione il locale che abbiamo sistemato affinché potesse diventare il Punto Salute di Neirone. Sarà operativo da subito e continueremo a migliorarlo nel tempo”.

“Il progetto Neirone in salute Intende prendere in carico una intera comunità in modo integrato e partecipato nel costruire risposte di salute di prossimità e human centred – conclude il direttore generale Asl 4, Paolo Petralia -. La costruzione dell’analisi dei bisogni di salute degli over 65 anni, finalizzata ad ottenere una stratificazione per complessità clinica e bisogni assistenziali, è uno strumento essenziale per attuare interventi mirati di presa in carico e presa in cura della comunità, permettendo di elaborare strategie di prevenzione e percorsi di diagnosi e cura mirati e personalizzati volti al miglioramento della salute della comunità e alla promozione di un invecchiamento sano e attivo della popolazione. Infine i risultati validati e pubblicati dello studio potranno costituire il punto di partenza per l’ideazione di un modello predittivo integrato di sanità digitale, in grado di contribuire tra l’altro alla riduzione delle liste d’attesa, delle ospedalizzazioni inappropriate e dei tassi di mortalità, che sarà diffusibile ed applicabile agli altri Comuni dell’entroterra”: