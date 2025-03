Al via a Recco la terza edizione di Evoé Festival, vetrina delle eccellenze enogastronomiche

Genova. Sabato 29 e domenica 30 marzo, Piazza Nicoloso a Recco ospiterà la terza edizione di Evoè Festival – Arte Gastronomica e Prodotti d’Eccellenza, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ligure. Promosso dal Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio IGP, con il sostegno di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Recco, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e FIPE-Confcommercio Liguria, il festival proporrà un ricco programma di showcooking, incontri con produttori e degustazioni.

«Evoè Festival rappresenta un’eccellente occasione per promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, sostenere la filiera agroalimentare e rafforzare il legame tra territorio, cultura e identità gastronomica – ha detto il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – La Liguria vanta prodotti unici che raccontano la tradizione e il saper fare di generazioni di produttori e ristoratori. Eventi come questo sono fondamentali per dare loro visibilità e per far conoscere al pubblico il valore della nostra cucina».

«Evoè Festival è ormai un punto di riferimento nel calendario degli eventi enogastronomici della Liguria – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Con le sue iniziative di qualità e la partecipazione di chef e produttori di spicco, rappresenta un’ulteriore attrattiva per il turismo esperienziale e per la valorizzazione del territorio».

Nel corso del festival si alterneranno showcooking con ristoratori liguri, sfide tra studenti degli istituti alberghieri, incontri con i produttori e le eliminatorie del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al mortaio. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla focaccia di Recco col formaggio IGP, prodotto simbolo della città, che verrà celebrato con degustazioni e dimostrazioni dal vivo.