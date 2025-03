Al Museo dell’Emigrazione Italiana il 15 marzo giornata di studi sugli emigranti liguri

Genova. Sabato 15 marzo 2025, dalle 9:30 alle 17, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei) ospiterà una giornata di studi dedicata al tema Emigrazione: dalla Liguria al mondo, un evento organizzato da Italea Liguria, in collaborazione con la Fondazione Casa America Ets, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Associazione Liguri nel Mondo. L’incontro, che si svolgerà nella Sala Conferenze del Mei in piazza della Commenda a Genova e che sarà moderato da Antonella Riccardi, rappresenta un’opportunità unica per approfondire le dinamiche dell’emigrazione ligure, tra storia, cultura e impatto socioeconomico nelle società di destinazione.

Dopo i saluti istituzionali con gli interventi di Paolo Masini, presidente del Mei, Luca Lombardi, assessore al Turismo, Marketing Territoriale della Regione Liguria, Giovanni Maria De Vita, responsabile del Progetto Turismo delle Radici del Maeci, Mario Menini, presidente dell’Associazione Liguri nel Mondo, Fabio Capocaccia, presidente del Cisei, Andrea Pedemonte, referente Italea Liguria e presidente Sonio Liguria Ets, e Mariangela Dalfovo, coordinatrice regionale Pnrr Turismo delle Radici Liguria e Toscana, la giornata proseguirà con due sessioni tematiche.

La sessione della mattina sarà dedicata alla ricostruzione storica dell’emigrazione ligure, con il contributo di studiosi di primo piano. Tra gli altri interverranno anche Roberto Speciale, presidente della Fondazione Casa America, illustrerà le caratteristiche e l’originalità dell’emigrazione ligure nelle Americhe. Seguiranno gli interventi di Paolo Giardelli, antropologo culturale e membro della Società Dante Alighieri di Genova, Leonardo Scavino, storico marittimo dell’Università di Genova, Alberto Saroldi, esperto di storia del vetro, e Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA, che offriranno una panoramica sulle rotte migratorie, le professioni dei liguri all’estero e il ruolo degli armatori genovesi nello sviluppo dell’emigrazione italiana.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle implicazioni culturali e sociali dell’emigrazione. Matteo Brera, professore presso l’Università di Padova e la Seton Hall University racconterà la storia di Antonio Rosetti pompiere-eroe negli Stati Uniti. Marco Ferrari, giornalista, analizzerà il legame tra Genova e Buenos Aires attraverso il calcio, mentre Umberto Curti, esperto di enogastronomia, approfondirà l’influenza della cucina ligure nelle comunità italiane all’estero. Erika Dellacasa, giornalista, porterà alla luce storie poco conosciute di emigrazione in Messico, mentre Luca Sessarego, vicepresidente Liguri nel Mondo, si soffermerà sulle tradizioni religiose liguri in Argentina.

Un momento chiave della giornata sarà rappresentato dalla tavola rotonda moderata dal giornalista Giovanni Mari, dedicata alle nuove sfide della mobilità italiana grazie ai collegamenti internazionali, che offriranno testimonianze dirette da Belgio, Spagna, Stati Uniti e Portogallo, dando voce ai protagonisti della nuova emigrazione ligure. Inoltre, verrà proiettato un video esclusivo sulla storia del River Plate, il celebre club argentino fondato da emigrati genovesi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione.

Per informazioni: info@italealiguria.com.