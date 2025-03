Al centro Asl di Quarto un evento di sensibilizzazione sui disturbi alimentari attraverso la danza

Genova. Oggi 15 marzo è la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata alla battaglia dei disturbi alimentari. Un tema di cui negli ultimi anni si sta prendendo sempre più coscienza e che colpisce soprattutto giovani, storicamente per la maggior parte di sesso femminile, ma ultimamente sempre più adulti e uomini.

Il consigliere municipale della Val Bisagno Federico Giacobbe ha coinvolto l’accademia di danza “Naima” di Matteo Addino che, per l’occasione, ha preparato una performance a tema “lilla” con tutti i suoi allievi per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il centro Asl di Quarto dedicato.

“Seguo ormai da anni il tema dei disturbi alimentari – dice Federico Giacobbe – i dca sono una malattia e una vera tragedia che produce ogni anno un numero di morti altissimo tra giovani e giovanissimi ma non solo. In termini di informazione si sono fatti dei passi avanti dimostrando come sia necessario scindere i dca dai livelli essenziali di assistenza ma non sono stati fatti dei passi sufficienti sugli investimenti e sulla formazione degli operatori”.

“Appena sono stato chiamato dal consigliere Giacobbe ho subito detto sì – aggiunge Matteo Addino, dell’accademia Naima – è spesso negli ambienti dello spettacolo in cui si approcciano i giovani e i giovanissimi che possono nascere cattive tendenze ma nella nostra accademia abbiamo sempre curato l’ambiente che deve essere sano al pari della qualità altissima dei nostri artisti, i risultati ci danno regione proprio per questo”.