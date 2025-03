Al Blue District una due giorni all’insegna della cooperazione strategica con Tenerife

Genova. Una due giorni di incontri serrati, di scambi di idee e di condivisione di know how quella che si è inaugurata questa mattina al Blue District e che vede impegnato il Comune di Genova – con il consigliere delegato Davide Falteri – una nutrita delegazione dell’isola spagnola di Tenerife, Spediporto e Liguria Digitale.

Molti i temi sul tavolo, soprattutto l’import-export, la blue economy, la logistica, la cultura e l’innovazione, temi importanti considerando che gli interscambi tra Italia e Spagna cubano oltre 46 milioni l’anno, con la città di Genova che vede un traffico merci superiore ai 70 milioni di tonnellate.

“La cooperazione tra Genova e la Spagna – spiega il consigliere delegato Falteri – è molto forte e ben avviata e lo è in settori che consideriamo strategici: c’è una sinergia molto importante tra la zona logistica semplificata di Genova e l’omologa di Tenerife e questo può dare una spinta importante agli scambi nell’agroalimentare, nella cosmetica e nella meccanica, senza dimenticarci dell’importanza strategica della nautica. Noi siamo un hub naturale per il Mediterraneo, mentre Tenerife lo è per Africa e Sud America e attraverso una cooperazione strategica, sostenibile e creativa l’asticella degli obiettivi potrebbe essere spostata molto in alto. Ma non parliamo solo di economia o di logistica, anche la cultura può e potrà giocare un ruolo fondamentale: abbiamo lanciato il progetto della Regata culturale e momenti come questo sono un’occasione importante per allacciare nuove e strategiche alleanze: questa è una grande opportunità per la città, a 360 gradi”.

Sono intervenuti: D. Pedro González, director Insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife; Eva Sainero, Senior Advisor de la ZEC; Andreas Fischer, Técnico de Promoción Económica y Turismo de Tenerife; Miguel Ángel Luna Barriga, Responsable Comercial y de Marketing de la Autoridad Portuaria de Tenerife; Silvia Rodríguez, Directora Jurídica de la Cámara de Comercio de Tenerife; Elena Bianco, Responsable de Servicios Comerciales de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España.