Ai giardini di Quinto inaugurato il circuito ginnico

Genova. Con l’inaugurazione della nuova area calistenica ad accesso libero nei giardini di Quinto, prosegue il percorso di riqualificazione sportiva degli spazi pubblici avviato con il progetto Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Il nuovo circuito ginnico è dotato di un pannello informativo con QR code che fornisce indicazioni utili per un corretto utilizzo delle attrezzature.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato a Sport e Turismo in collaborazione con il Municipio IX Levante e con il supporto di Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili, segue il recente restyling del parco di Valletta Cambiaso e si aggiunge alle numerose aree fitness inaugurate lo scorso anno, distribuite da Ponente a Levante.

Questo nuovo spazio sportivo pubblico nasce con l’obiettivo di incentivare l’attività fisica all’aria aperta, promuovere stili di vita sani e valorizzare il ruolo sociale dello sport.

“Uno degli obiettivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport era proprio quello di voler incrementare le aree sportive pubbliche di libera fruizione incentivando così i nostri cittadini a praticare attività sportiva evidenziandone i benefici in termini di salute, benessere e socialità – dichiara Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova – L’area dei giardini di Quinto si aggiunge a quelle già realizzate in città permettendoci così di proseguire il percorso di crescita che, insieme agli interventi sulle infrastrutture ed agli eventi ospitati, ci hanno portato a scalare la classifica delle province più sportive d’Italia passando dal 13esimo posto del 2023 al terzo dello scorso anno”.

“Siamo molto contenti che i giardini di Quinto possano avere una nuova area fitness. Uno spazio mozzafiato con vista mare dove l’utenza, come già avvenuto in passeggiata a Nervi, potrà fare attività fisica – sottolinea Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante – Ringrazio l’assessore Bianchi che ha creduto in questo progetto e che si è data da fare assieme al Municipio affinché l’opera venisse realizzata. Ci vediamo tutti a Quinto!”.

“Siamo lieti di aver sostenuto, come Ance Genova e in qualità di “bronze sponsor” di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, la realizzazione di questa area fitness – afferma il presidente Giulio Musso – crediamo nei valori dello sport, sia in termini di miglioramento della qualità della vita che come importante strumento di socialità, soprattutto per i giovani. Ringrazio il Comune di Genova per averci dato questa opportunità, e la nostra presidente dei Giovani, l’architetto Caterina Ramella che insieme all’ingegner Marco Vassale si sono adoperati al meglio per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo”.