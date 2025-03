In corso le ricerche di Agnese Patriarca, l’anziana è scomparsa in Valle Scrivia

Genova. Sono in corso in Valle Scrivia, tra Busalla, Sarissola, Ronco Scrivia – ma si sta battendo anche il ponente genovese dove la donna potrebbe essere arrivata in treno – le ricerche di Agnese Patriarca, un’anziana scomparsa dalla giornata di giovedì 13 marzo da casa, a Borgo Fornari.

Agnese Patriarca ha 78 anni e, hanno spiegato i familiari che la stanno cercando, è uscita di casa con un soprabito lungo bianco, una cuffia da piscina bianca, e uno zainetto nero.

Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana, squadre di volontari della protezione civile, ma anche i carabinieri. Le ricerche sono in atto sia in zone abitate sia nei boschi.

Chi avesse visto Agnese Patriarca o abbia informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.