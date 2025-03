Affitti brevi, nuovo incontro aperto ai cittadini per elaborare la regolamentazione

Genova. Giovedì 13 marzo 2025, alle 17.30, nella sala riunioni di via delle Fontane 2 si terrà una nuova seduta della commissione del municipio Centro Est. Al centro dell’incontro, l’elaborazione di linee guida per la regolamentazione degli affitti brevi, un tema cruciale per la tutela dei residenti e del diritto alla casa, ma anche per i piccoli proprietari di B&B che trovano negli affitti a breve termine una fonte di reddito per sostenersi.

Il percorso è iniziato con la proposta presentata da Francesca Coppola, consigliera per Alleanza Verdi e Sinistra, sottoscritta da tutti i consiglieri della minoranza, tra cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e portata avanti con il supporto di Giorgio Righetti, presidente della Commissione 1 per Genova Civica. Dopo l’approvazione unanime della mozione che chiedeva al Comune di intervenire e l’assemblea cittadina dedicata alla definizione dei punti cardine, ora il lavoro prosegue con la co-costruzione del testo. L’obiettivo è portarlo nuovamente come mozione e sottoporlo a votazione.

Durante l’incontro si affronteranno temi fondamentali come il contrasto alla pratica illegale del check-in automatico con keybox, il sostegno ai piccoli proprietari che affittano per necessità di reddito e la destinazione della tassa di soggiorno, affinché possa essere utilizzata in modo più equo e funzionale per la città.

“Anche se a maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere il/la nuovo/a sindaco/a, per noi è fondamentale portare avanti il lavoro iniziato. Crediamo nella nostra squadra e nel percorso costruito finora, e vogliamo continuare a impegnarci su questi temi anche dopo le elezioni – dice Francesca Coppola, consigliera municipale di Avs – la turistificazione della città è un fenomeno che va governato e non lasciato allo sbando, abbiamo l’occasione di poter ragionare insieme per costruire finalmente qualcosa di utile e necessario”.

“Il percorso avviato ha l’ambizione di invitare la giunta ed il Consiglio Comunale a produrre un regolamento che possa tutelare le cittadine ed i cittadini, gestendo il fenomeno della turistificazione come stanno facendo città diverse città europee per regolarlo” dichiara Alberto Cattaneo, capogruppo PD nel Centro-Est.

“Bisogna avere chiaro – prosegue Cattaneo – quale sia l’idea di città che come cittadine e cittadini desideriamo. Dobbiamo pensare come donne e uomini del dopodomani, per lasciare una città che non perda la propria identità e non snaturi un centro storico cittadino molto fragile al centro di questo nuovo fenomeno, senza tuttavia trascurare la vocazione all’accoglienza tipica delle città di mare come Genova”.

“Il fenomeno crescente degli affitti brevi è direttamente correlato all’emergenza abitativa. E’ giusto discutere e regolamentare alcuni eccessi che stanno coinvolgendo aree del centro cittadino, dove si è assistito allo svuotamento di interi condomini da parte di pochi soggetti privati, al fine di riconvertire interi stabili a locazioni turistiche. E’ però essenziale tornare a discutere dei 1.600 sfratti pendenti presso il Tribunale di Genova, delle poche risorse che il Comune di Genova dedica alla ristrutturazioni di alloggi popolari fatiscenti e, ancora, della mancanza di progettualità della Giunta al fine di incentivare i privati ad affittare tramite contratti standard a famiglie, studenti e lavoratori” dichiara Giorgio Righetti, capogruppo di Genova Civica e Presidente della I Commissione.

“Nel breve periodo è necessario che l’amministrazione intervenga per contrastare l’illecito utilizzo delle key box. Deve essere poi obbiettivo comune lavorare alla stesura di un regolamento comunale che disciplini la materia, per la tutela dei residenti e del diritto alla casa. La visione di fondo che ci guida è quella di favorire un turismo accogliente e intelligente” afferma Gianpaolo Rossi, consigliere Pd.

L’invito è aperto a tutti i cittadini interessati a contribuire alla definizione di un regolamento che avrà un impatto significativo sul futuro sviluppo della città.