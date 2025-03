Addio a Guido Alpa, giurista e maestro del diritto civile: aveva 77 anni

Genova. E’ morto il professor Guido Alpa. A darne notizia ieri sera il Consiglio nazionale forense (cmf) sottolineando che la sua scomparsa “lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale.

Alpa, aggiunge il Cnf, “è stato un insigne maestro del diritto civile, un avvocato di straordinaria competenza e un punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio nazionale forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent’anni”.

Guido Alpa, morto a Genova a 77 anni, è stato per decenni una figura centrale per gli studi giuridici e maestro di molti professori di diritto civile, fra cui anche l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. Nato a Ovada (Alessandria) il 26 novembre 1947 e laureatosi nel 1970 a Genova, ha cominciato qui la sua carriera che lo ha portato poi alla cattedra nella facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, a Roma. Molte le università nel mondo, fra cui Berkley e Oxford, dove ha svolto attività di insegnamento da “visiting professor”. Fra le sue numerose pubblicazioni anche le Istituzioni di diritto privato, su cui si sono formati moltissimi studenti. Fondamentali anche i suoi studi sul danno biologico.

Presidente del Consiglio nazionale forense dal 2004 al 2015, dal novembre 2018 ne era presidente emerito. Era Cavaliere di gran croce dell’ordine al merito della Repubblica, Cavaliere dell’ordine equestre del Santo Sepolcro e Commendatore dell’ordine di San Gregorio Magno.