Acquario, presentata la mostra fotografica “Santuario Pelagos” dell’associazione We Are Méditerranée

Genova. Presentata questa mattina nell’auditorium dell’Acquario di Genova, la mostra Fotografica “Santuario Pelagos” dell’associazione We Are Méditerranée che rimarrà nel porticato sotto l’Acquario di Genova, nel cuore del Porto Antico fino al 3 maggio, per invitare il pubblico a un’immersione nel cuore di un ecosistema marino straordinario. Attraverso una selezione di immagini mozzafiato del fotografo Greg Lecoeur, questa esposizione mette in risalto la ricchezza e la fragilità del Santuario Pelagos, un’area marina protetta unica nel Mediterraneo.

Habitat di numerose specie emblematiche come delfini, capodogli e tartarughe marine, il Santuario Pelagos è uno spazio transfrontaliero che testimonia la necessità di una cooperazione internazionale per preservare la biodiversità marina.

“Questa esposizione ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle sfide della conservazione e sulle minacce che gravano su questo patrimonio naturale – si legge nella nota stampa – celebrandone al contempo la bellezza attraverso l’obiettivo del fotografo Greg Lecoeur e degli scienziati impegnati nella sua protezione. Un invito a esplorare, comprendere e agire per il Mediterraneo”.