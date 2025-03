Acquario di Genova e Acquariovillage: le nuove offerte per i genovesi (e non solo)

Genova. Il mondo AcquarioVillage ha pensato a tre offerte per consentire al pubblico di venire e tornare in visita a condizioni agevolate all’Acquario di Genova e a La Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Rivolto esclusivamente al pubblico dei genovesi il Mercoledì dei genovesi propone la tariffa unica di 16,5 Euro a tutti i residenti a Genova e provincia che vogliono visitare la struttura nella giornata di mercoledì. Valida ogni mercoledì dell’anno, esclusi i festivi, la tariffa è acquistabile esclusivamente in biglietteria nella giornata stessa presentando un documento di identità che attesti la residenza a Genova e provincia.

Per coloro che intendono ripetere più volte all’anno la visita, la soluzione ideale è AcquarioPass, l’abbonamento annuale che consente di tornare all’Acquario per 365 giorni, senza limiti di accesso, per un massimo di una visita giornaliera. AcquarioPass è disponibile alla tariffa di 74 euro per gli adulti e 59 Euro per bambini e ragazzi (4-12 anni) acquistabile in biglietteria o su www.acquariodigenova.it, è nominale, non cedibile e non rimborsabile e ha validità 12 mesi dal momento dell’attivazione.

Oltre alla visita replicabile ogni giorno, AcquarioPass dà diritto al 20% di sconto sulle Acquario Experience A tu per tu con i pinguini, A tu per tu con i delfini, L’esperto con te, Cena Emozionale, Notte con gli squali, al 10% di sconto al Gift Shop e sui prodotti FotoAcquario, al 20% di sconto presso il ristorante “Gusto a Bordo” e al 10% sconto al Tender Fast Food Bar interni all’Acquario e a uno sconto di 2 € sui biglietti Bigo e Biosfera.

AcquarioPass è acquistabile anche nella formula Regala.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi infine propone TEN, l’abbonamento a scalare valido per 10 ingressi che, non essendo nominativo, può essere utilizzato anche per prenotare contemporaneamente più biglietti. TEN è valido per un anno, utilizzabile tutti i giorni della settimana, festivi compresi, e ha una tariffa unica di 90 Euro. Può essere acquistato in biglietteria o su www.cittadeibambini.net ed è disponibile anche nella formula Regala.