Accoltellamento a Principe, 57enne in codice rosso in ospedale

Genova. Un uomo di 57 anni è stato accoltellato giovedì pomeriggio in salita della Provvidenza, sopra la stazione di Principe.

L’uomo è stato colpito con un fendente alla coscia da una persona la cui identità è ancora in fase di accertamento. A chiamare il 112 alcuni passanti che hanno visto un uomo uscire da un negozio con un coltello in mano.

Il ferito è stato portato in codice rosso al Villa Scassi dall’ambulanza dell’ambulanza, presente anche l’automedica per stabilizzarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto.